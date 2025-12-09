전남도 '벼 경영안정대책비 예산 조정'…전국 최대 지원 유지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경영안정대책비 삭감…9일 농민회 항의 집회

'농정환경 변화 등 고려 불가피한 조정' 설명

벼 중심 지원구조서 벗어나 농어민 전체 지원

전남도청 전경.

AD

전라남도는 벼 경영안정대책비 예산 조정과 관련한 우려가 제기됨에 따라 9일 벼 중심 지원 구조에서 벗어나 농어민 전체를 고르게 지원하는 것으로, 조정 이후에도 전국 최대 수준의 지원을 유지하겠다는 입장을 밝혔다.

전남도는 이날 이번 조정이 정부의 쌀값 안정체계 강화, 농어민 공익수당 확대 지원, 쌀 수급 개선 및 가격 회복, 시군 재정부담 가중, 농어촌기본소득 도입 등 변화된 농정 환경을 종합적으로 고려한 불가피한 결정이었다고 설명했다.

전남도에 따르면 양곡관리법 개정으로 쌀값 하락이나 과잉 생산 시 정부의 의무매입 근거가 마련됐고, 필수농자재법 제정으로 비료·사료 등의 필수농자재 가격 급등 시 정부와 지자체가 인상분을 지원하는 체계가 갖춰졌다.

또 2026년부터 농어민 공익수당이 60만 원에서 70만 원으로 인상돼, 벼 재배 농가뿐 아니라 전체 22만 3,000호 농어민에게 혜택이 폭넓게 확대된다. 이는 벼 중심의 지원 구조에서 벗어나 농어민 전체를 고르게 지원하겠다는 취지다.

이와 함께 논 타작물 재배 확대 등 생산조정 정책의 효과로 쌀 수급이 개선되면서 최근 산지 쌀값(11월 25일)은 전년보다 23.9% 오른 22만 8,000원(80㎏기준)으로 회복세를 보이고 있다.

농어민 공익수당 등 각종 현금성 지원 증가로 시군 재정 부담이 커지고 있다. 더욱이 벼 외 타 작물과 축산·수산업계에서도 유사한 형태의 지원 요구가 이어져 형평성 논란이 야기될 수 있고, 정부에서 벼 재배면적 조정 정책을 시행하는 상황에서 벼 농가만을 위한 현금 지원 정책의 종합적 조정이 필요한 시점이다.

이와함께 2026년부터 농어촌 주민 전체를 대상으로 하는 농어촌 기본소득이 새로 도입된다. 2026년 시범사업으로 전남도는 2개 군만 시행하지만 점차 확대되면 막대한 지방재정이 소요될 전망이다.

김영록 전남도지사는 "이번 조정은 결코 쉬운 선택이 아니었으나 변화된 농정 환경 속에서 한정된 재원을 보다 공정하게 배분하기 위한 불가피한 판단이었다"며 "벼 농가를 포함한 모든 농어민의 삶이 더 나아지도록 실질적이고 지속가능한 범위에서 지원 방안을 마련하겠다"고 말했다.

전남도는 조정 이후에도 285억 원 규모로 전국 최대 수준의 벼 경영안정대책비를 유지하고 있다. 이는 전북, 경남보다 두 배 이상 큰 규모이며, 일부 시·도는 이미 지원을 중단하거나 2026년부터 50% 삭감하는 등 조정을 진행 중이다.





AD

한편 농어민공익수당을 인상하면서 벼경영안전대책비를 삭감한 것과 관련, 전국농민회총연맹 광주전남연맹·쌀협회 전남본부·전국여성농민회총연합 광주전남연합은 이날 오전 전남도의회 앞에서 항의 집회를 가졌다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>