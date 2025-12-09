무주 반딧불 샤인머스캣, 대만 수출길 올라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 50t 물량…수출 판로 확대 기대

'무주 반딧불 샤인머스캣'이 대만으로 첫 수출 길에 올랐다.

9일 군에 따르면 이번 대만 수출은 전북특별자치도의 '농산물 수출 전략 품목 육성 사업'을 기반으로, 무주군과 무주군농협조합공동사업법인이 함께 추진한 상품 수매, 품질 관리, 유통 전략의 성과라는 점에서 주목을 받고 있다.

수출농산물의 조직화·규모화 지원, 해외 마케팅 지원, 수출농산물 품질관리 컨설팅 및 물류기기 지원 등을 포함한 '신선농산물 수출자생력 강화 사업'과 '농식품 기업 수출 사전 이행 지원사업'도 큰 역할을 했다.

'농식품 기업 수출 사전 이행 지원사업'은 농식품 수출 과정에서 산발적으로 발생하는 비용(검역요건 이행에 필요한 농자재, 수입국 잔류농약 검사비 등)을 지원해 수출 경쟁력 제고의 버팀목이 되고 있다.

수출업체 '에버굿'을 통해 성사된 이번 대만 수출 물량은 총 50t으로, 한국산 샤인머스캣이 대만 현지에서 높은 선호도와 시장성을 보이고 있다는 점에서 향후 지속적인 판로 확대에 대한 기대를 더욱 높이고 있다.

이날 무주농산물산지유통센터에서 열린 선적식에는 황인홍 무주군수, 오광석 의장, 안찬우 전북농협 부본부장과 농협 관계자, 김나정 에버굿 대표, 정도건 전북특별자치도청 농식품산업과장 등 20여 명이 참석했다.

참석자들은 무주농산물산지유통센터에서 무주 반딧불 샤인머스캣의 선별 및 포장, 선적 과정을 참관했다.

황인홍 군수는 "대만 소비자들이 샤인머스캣의 크기와 균일성 등 품위 면에서 실용성을 선호하는 데다 향후 수출 전망도 베트남이나 홍콩보다는 훨씬 더 밝게 나타나고 있다"며 "앞으로 농업인 컨설팅 등에 주력해 안정적인 생산 및 품질, 유통 기반을 다져나가겠다"고 말했다.

이어 "반딧불 샤인머스캣 재배 농가들의 소득 안정에 도움이 될 수 있도록 관련 사업 추진에 더욱 박차를 가할 방침이다"고 덧붙였다.





한편, 올해 군의 샤인머스캣 재배 규모는 58농가 84㏊로, 군은 농산물가격안정 기금사업을 통해 52농가에서 250t을 수매했다. 내년에는 미국까지 반딧불 샤인머스캣 유통망을 확대해 나갈 계획으로, 수출단지 및 선과장 지정에 큰 관심이 모아지고 있다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

