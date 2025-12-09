항소심을 달라… 박형준 부산시장 페북 "해사법원 부산, 빈 껍데기 우려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"항소심을 달라. 해사법원을 빈껍데기로 만들건가!"

박형준 부산시장이 해양수산부 이전과 함께 추진 중인 해사법원 부산 설치와 관련해 "부산 시민의 오랜 염원이었지만 항소심 기능까지 확보되지 않으면 실질적 효과가 없다"고 했다.

박 시장은 9일 자신의 SNS 글을 통해 정부가 추진 중인 해사법원 설치 방향에 대해 우려를 전했다. 그는 정부가 해사법원 본원을 부산과 인천 두 곳에 두는 방식을 검토하는 데 대해 "15년에 걸쳐 유치운동을 벌인 부산시민은 씁쓸함을 금할 수 없는 상황"이라고 우려했다.

박 시장은 "해사법원을 가장 먼저 주장해 온 것도 부산이고, 해사법원이 가장 필요한 곳 역시 부산인데 왜 부산이 오히려 불리한 구조로 가는지 납득하기 어렵다"고 했다. 이어 "현재 수도권 일극체제에서 항소 재판부를 두 곳에 둔다면 부산 해사법원은 결국 기능이 약화될 수밖에 없다"며 "항소심의 기능은 반드시 부산으로 확립돼야 한다"고 힘줬다.

그는 재판 기능 편중 문제도 짚었다. "30대 대기업 90% 이상, 500대 기업의 77%가 수도권에 있고 법무법인도 대다수가 서울에 몰려 있다"며 "해사 사건이 부산으로 일원화되지 않는 구조는 오히려 균형을 더 무너뜨린다"고 지적했다.

박 시장은 해사 사법체계의 중심이 부산이어야 하는 이유도 설명했다. 부산이 해양산업·해양금융·해양수산 행정 등 관련 기능을 고루 갖춘 도시이기 때문이다. 그는 "부산은 이미 세계적 항만·물류 도시이자 해양산업 중심 도시로 자리 잡았다"며 "해사법원 설립은 그에 걸맞은 법적 기반이 돼야 한다"는 것이다.

설치 시기도 문제로 꼽았다. 박 시장은 "청사를 짓고 몇 년 뒤에나 법원을 출범시키겠다는 방식은 시민에게 양질의 법률 서비스를 신속하게 제공하지 못하는 방식"이라고 비판했다. 그는 미국 대법원 사례를 들며 "좋은 청사가 중요한 게 아니라 시민에게 서비스를 얼마나 신속히 제공하느냐가 핵심"이라고 주장했다.

박 시장은 "해사법원 부재로 인해 매년 해외로 유출되는 비용이 3000억원을 넘는다"며 "기존 법원 공간을 활용해 하루빨리 해사법원을 여는 것이 국가적 손실을 막는 길"이라고 했다.





박 시장은 "정부가 항소심을 부산으로 일원화하는 해사법원 설치에 착수해야 한다"며 "해양수도 부산 공약이 진심임을 증명하길 바란다"고 마무리했다.

