정희용 의원, ‘국가유공자 우선주차구역 설치법’ 대표발의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 178개 지자체서 2259면 운영

지역별 편차 커 통일 기준 부재로 제도 확대 한계

“개정안 통해 국가유공자 우선주차구역 안정적 기반 마련 기대”

국민의힘 정희용 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군, 국회 농림축산식품해양수산위원회)이 국가유공자의 생활안정과 복지향상을 위해 국가와 지방자치단체가 우선주차구역을 설치·운영하도록 하는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안」(이하 국가유공자법 개정안)을 11월 27일 대표발의했다.

국민의힘 정희용 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군, 국회 농림축산식품해양수산위원회)/김이환 기자

AD

현재 전국 178개 지자체가 조례를 통해 총 2259면의 국가유공자 우선주차구역을 운영하고 있으나, 지역별 편차가 크고 통일된 기준이 없어 제도 확대에 한계가 있다는 지적이 지속돼 왔다.

정 의원이 발의한 개정안은 국가와 지자체가 청사 및 공공시설 등에 국가유공자 우선주차구역을 설치·운영하도록 법률에 명확히 규정하는 것이 핵심이다. 또한 우선주차구역을 제공하는 시설에 대해 국고 보조를 지원할 수 있도록 하는 근거도 마련했다.





AD

정희용 의원은 "국가를 위해 헌신한 분들에 대한 예우는 국가의 기본 책무"라며 "이번 개정안이 국가유공자 우선주차구역을 안정적으로 확대하고 운영하는 기반이 되기를 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>