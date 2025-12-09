독도 가는 길목 '울릉도 비밀정원' 문 열다… ‘자연 GREEN 파크’ 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울릉군 농촌신활력플러스사업추진단 개최

경북 울릉군 농촌신활력플러스사업추진단은 지난 5일 오후 2시, 군민과 함께 사업 성과를 나누는 성과공유회와 지역 활력 창출의 새로운 거점 공간 '자연 GREEN 파크' 개소식을 성공적으로 개최했다.

자연그린파크 개소식. 울릉군 제공

농림축산식품부 주관으로 추진 중인 울릉군 농촌신활력플러스사업은 지역 자원을 기반으로 한 자립적 성장 구조 마련, 주민 주도 공동체 활성화, 산채밭농업의 가치 확산을 목표로 진행돼 왔다.

특히 핵심 주체인 '액션그룹'은 지역 특산물 가공, 콘텐츠 개발, 프로그램 운영 등 다양한 분야에서 활동하며 울릉군의 지속 가능한 지역 활력 조성에 기여해 왔다.

이번 행사에서는 1∼3기 액션그룹 9팀이 참여해 그간의 활동 과정과 성과물을 한자리에 선보였다. 산채밭농업을 기반으로 발전시켜 온 다양한 시제품과 프로젝트 결과물이 전시돼 방문객들의 큰 관심을 모았다.

새롭게 문을 연 '자연 GREEN 파크'(울릉군 서면)는 액션그룹은 물론 지역 주민들이 지속적으로 교류하고 활동할 수 있는 지역 핵심 공유거점으로 활용될 전망이다.

개소식에서는 주요 내빈이 참석한 가운데 사업추진 경과보고, 액션그룹 활동 사례발표, 울릉독도리난타팀 축하공연, 커팅식, 액션그룹 성과품 전시·관람, 공장동 시설 라운딩 등이 이어지며 공간의 향후 활용 방향을 소개했다.

성과공유회에서는 액션그룹이 개발한 시제품을 활용한 전시 부스와 시식·체험 프로그램이 마련돼, 방문객들이 직접 사업 성과를 체험하며 사업의 의미를 더욱 깊이 이해할 기회가 됐다.

본 행사에는 울릉군 농촌신활력플러스사업 추진단 관계자와 울릉군민 총 200여명이 참석해 성황리에 마무리됐다.





남한권 군수는 "이번 행사는 그동안 울릉군민들이 함께 만들어 온 성과를 공유하고 축하하는 뜻깊은 자리였다"며 "새롭게 문을 연 자연 GREEN 파크가 울릉군의 지속 가능한 발전과 지역 공동체 성장을 견인하는 중심 공간이 되길 기대한다"라고 말했다.

자연그린파크 개소식 성료. 울릉군 제공





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

