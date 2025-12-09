안산시, 400억 규모 청년창업펀드 조성한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한벤처투자와 업무협약

관내 청년 벤처기업에 투자

경기도 안산시가 관내 청년 벤처기업에 투자하기 위한 400억원 규모의 청년창업펀드를 조성한다.

안산시 청년창업펀드 3호 조성을 위한 업무협약식에서 이민근 안산시장(왼쪽)과 박선배 신한벤처투자 대표가 협약서를 들어 보이고 있다. 안산시 제공

안산시는 9일 신한벤처투자와 '안산시 청년창업펀드 3호' 조성을 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다. 이번 업무협약은 펀드 조성을 위해 운용사로 선정한 신한벤처투자와의 상호 협력 체계 구축을 마련하기 위한 것이다.

펀드 조성 규모는 400억원으로, 잠재적 성장 가능성을 가진 청년 창업·벤처·중소기업에 투자하게 된다. 투자 대상은 39세 이하거나 39세 이하 임직원 비중이 50%인 관내 기업이다. 앞서 시는 청년창업펀드 1호와 2호를 결성해 관내 3개 기업에 45억원을 투자했다.

신한벤처투자는 모태펀드 출자계정 인공지능(AI) 대형 분야에 선정됐다. 투자 주체별 출자 규모는 ▲모태펀드 200억원 ▲안산시 20억원 ▲투자운용사 60억원 ▲민간투자 등 120억원이다.

시는 출자금 20억원의 260%인 52억원을 의무 투자하게 되며, 투자 기간 4년, 회수 기간 4년의 방식으로 오는 2033년까지 총 8년간 펀드를 운용하게 된다.





이민근 안산시장은 "운용사에서는 적극적인 투자와 지속적인 관심을 통해 안산 내 청년 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 혁신기업으로 성장할 수 있도록 협력과 지원을 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

