인제군, 재난에도 끄떡없는 수돗물 공급체계 구축…배수지 확장 착수

인제군 "언제든 안심하고 마실 수 있는 물"...

서화·천도 통합상수도시설 정수장 확장공사 준공

천도배수지, 원통배수지 확장공사 12월 초 착공

강원도 인제군은 서화·천도 통합상수도시설 확장사업의 핵심 단계인 정수장 확장 공사가 12월 초 완료됨에 따라 기존 완속여과 시스템(2000t)을 급속여과 방식(6000t)으로 증설 확장해 재난 상황에서도 안정적인 수돗물 공급이 가능해졌다고 9일 밝혔다.

서화 천도 통합상수도시설 확장. 인제군 제공

이번 정수장 확장은 집중호우로 인한 수해, 흙탕물 유입 등으로 수질 변화가 급격히 발생할 때 신속 대응이 가능하도록 정수 처리 기능을 크게 강화한 것이 특징이다. 급속여과 시스템 도입으로 탁도 상승 등 비상상황에서의 정수 효율이 향상돼 '언제든 믿고 마실 수 있는 수돗물' 공급 기반이 한층 강화됐다.

이번 확장으로 서화면 지역뿐 아니라 서화면 내 주둔 부대에도 지방상수도를 통해 깨끗한 물을 안정적으로 공급할 수 있게 됐다. 그동안 별도 급수원에 의존하던 군부대가 공공 상수도망에 편입되면서 수질 관리의 일관성이 확보되고 공급 안정성이 높아질 전망이다.

군은 서화·천도 통합상수도시설 정수장 확장 완료에 이어 천도배수지 및 원통배수지 확장공사도 12월 초 착공했다고 밝혔다. 두 배수지 사업은 2026년 말 준공을 목표로 하며 저장 용량 확충을 통해 향후 개발 수요에 대응할 수 있는 상수도 공급 기반을 마련할 계획이다.

특히 역세권 개발, 농촌활력촉진지구 조성 등 지역 내 주요 개발 계획에 필요한 생활용수와 공공용수 공급을 뒷받침함으로써 정주환경 개선과 지역 균형발전에 기여할 것으로 기대된다.





인제군 관계자는 "이번 정수장 확장으로 비상상황에서도 안정적으로 물을 공급할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "남은 배수지 확장 공사도 차질 없이 추진해 군민이 믿고 쓸 수 있는 물 공급 체계를 갖추겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

