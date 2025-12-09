안성시, 여름철 호우 재난평가서 최우수 기관 선정

경기도 안성시는 행정안전부가 실시한 '2025년 여름철(호우) 자연재난 대책 추진 종합평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다고 9일 밝혔다.
전국 226개 시·군·구를 대상으로 한 이 평가는 집중호우 대비를 위한 지방자치단체의 재난 대응 체계를 종합적으로 점검하기 위해 마련됐다. 평가는 인명·재산 피해 예방을 위한 조치, 비상 대응체계 운영, 위험지역 사전 점검, 취약계층 안전관리, 시민 대상 정보 제공 등 다양한 항목에 걸쳐 이뤄졌다.
안성시는 기상 상황별 단계 운영, 침수·산사태 우려 지역 점검 및 통제, 취약계층 대상 대피 지원 체계 운영, 정보 공유 기반 구축 등 평가 기준에 따른 대응에서 높은 평가를 받았다.
시는 최우수 기관 선정으로 3억원의 인센티브도 확보했다. 인센티브는 재해취약 지역 정비와 배수시설 개선 등 자연 재해 예방 사업에 사용될 예정이다.
시 관계자는 "앞으로도 관련 규정과 절차에 따라 재난 예방 및 안전관리 체계를 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
