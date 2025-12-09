장수군 '귀농귀촌 실용교육(2차)' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"귀농귀촌인 자립기반 마련"

목공예·발효식품 만들기·테라리움 등 교육

전북 장수군이 9일 귀농귀촌인과 지역민들을 대상으로 '2025년 지역민과 함께하는 귀농귀촌 실용교육(2차)'을 진행했다.

장수군이 9일 귀농귀촌인과 지역민들을 대상으로 '2025년 지역민과 함께하는 귀농귀촌 실용교육(2차)'을 진행했다. 장수군 제공

군에 따르면 이번 교육은 귀농귀촌인들의 자립기반 마련을 위해 추진됐으며 장수군에 전입한 농촌 실생활에 필요한 기술을 배우고 지역민들과 만나 화합할 수 있는 시간을 마련해주는 교육이다.

매년 농촌 실용 교육에 대한 기초 이론 및 실습 강의를 진행하고 있으며 목공예, 발효식품 만들기, 테라리움 등을 진행하고 있다.

이번 교육은 귀농귀촌인과 지역민 20명을 대상으로 총 2회에 걸쳐 운영됐으며, 농촌 지역에서 생활하며 필요로 하는 기초 기술을 익히고 지역 주민과 자연스럽게 어울릴 수 있는 계기를 마련하고자 구성됐다.

교육 과정은 ▲천연생필품 제작 실습 ▲농촌생활에 필요한 기초기술 이해 ▲참여자 간 상호 교류 프로그램 등을 중심으로 마련됐다.

특히 천연생필품 만들기 과정은 실생활에서 자주 활용되는 생활제품을 직접 제작하며 익힐 수 있는 내용으로 구성돼 처음 참가하는 사람들도 실생활과 직접 연결되는 교육 효과를 체감할 수 있도록 했다.

또 교육 중간마다 소규모 그룹별 대화 시간을 마련해 서로의 귀농·귀촌 경험을 공유하는 시간도 운영함으로써 새로운 관계 형성의 기회를 제공했다.

황현철 과장은 "귀농귀촌인들이 실질적으로 필요로한 교육인 무엇인지 의견을 수렴해 실용교육을 지속 확대해 나아가겠다"며 "앞으로도 장수군에 안정적으로 정착하는데 도움을 줄 수 있는 유익한 기회를 제공하겠다"고 말했다.





교육 관련 안내와 귀농귀촌 지원정책 정보는 장수군 귀농귀촌종합지원센터 블로그에서 확인할 수 있으며 군청 농산업정책과 귀농귀촌팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

