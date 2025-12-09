안성시 "올해를 빛낸 안성 10대 뉴스를 뽑아주세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일까지 온·오프라인 시민투표 진행

경기도 안성시는 오는 14일까지 '2025년을 빛낸 안성시 10대 뉴스' 선정을 위한 시민 투표를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 투표는 한 해 동안 시가 추진한 주요 정책과 성과를 시민이 직접 선택하는 것이다.

시가 후보로 선정한 올해의 뉴스는 지역경제, 도시개발·인프라, 교통, 복지, 교육·문화, 환경, 농업·축산 등 다양한 분야에서 선별된 16개 정책이다.

투표는 시청 홈페이지 내 '소통의 길목'과 '안성시 블로그'를 통해 누구나 참여할 수 있다. 16개 뉴스 가운데 1인당 5개의 뉴스를 선택하는 방식으로 진행된다. 투표는 본인인증 후 참여가 가능하다. 시는 시민 접근성을 높이기 위해 시청 1층 로비와 민원실에 설문조사 코너도 마련했다.





시는 투표 참여자 중 추첨을 통해 총 300명에게 1만원 모바일쿠폰을 지급할 예정이다.





