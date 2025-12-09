‘맛의 외교’ 시작된 포항… 유네스코 창의도시들 미래 식탁 논하다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내외 전문가 한자리에… 도시 미식 전략과 과제 집중 논의



유네스코 미식 창의도시 지향… ‘포항형 미식도시 모델’ 그려

포항시는 9일 포항 체인지업 그라운드에서 '2025 포항 국제 미식 컨퍼런스'를 열고 유네스코 창의도시 네트워크(UNESCO Creative Cities Network) 미식 분야 가입을 위한 포항의 전략과 과제를 국내외 전문가들과 함께 논의했다.

포항시는 9일 포항 체인지업 그라운드에서 ‘2025 포항 국제 미식 컨퍼런스’를 개최했다. 포항시 제공

이번 행사에는 한경구 유네스코 한국위원회 전 사무총장을 비롯해 일본 우스키시, 중국 양저우시, 아제르바이잔 란카란시 등 해외 미식 창의도시 관계자와 학계·외식업계·푸드테크 전문가, 지역 농·수산업 종사자, 시민 등 120여명이 참석했다.

한경구 전 사무총장은 특강에서 창의도시 네트워크의 목적과 운영 구조를 설명하며 "창의도시는 도시의 경제·사회·환경 전반을 아우르는 지속가능한 발전 전략 플랫폼"이라고 강조하며 "선정 이후 네트워크 활동 지속성과 국제 협력은 필수 요소이며, 도시의 실행력과 시민 참여가 평가의 핵심"이라고 말했다.

포항 발표 세션에서 김남일 경북문화관광공사 사장은 도시 개요와 문화·관광 자원을 소개하며 포항이 가진 해양 기반의 식문화, 풍부한 수산물 자원, 지역 축제 등을 미식 창의도시 추진의 기반으로 제시했다.

이어 김재홍 경북대 교수는 포항의 미식 자산과 인프라, UCCN 미식 분야 도전의 필요성을 설명하며 ▲포항의 미식 자산과 인프라 ▲창의도시 조성 전략 ▲국제 네트워크 기여 방안 ▲가입 이후 기대 효과 등을 중심으로 향후 추진 방향을 제시했다.

우스키(일본), 양저우(중국), 란카란(아제르바이잔) 등 해외 창의도시는 각 도시의 미식 정책, 지정 과정, 국제교류 활동 등을 소개했다. 참석자들은 식문화 보존, 농·수산 산업 연계, 교육 프로그램, 국제 미식 축제 등 사례 중심의 발표를 통해 포항과의 교류 가능성을 검토했다.

포항시는 이번 컨퍼런스를 계기로 유네스코 창의도시 네트워크 미식 분야 가입 준비를 본격화하며 ▲민·관·학 협력 기반 강화 ▲해외 미식 도시들과의 실질적 교류 사업 발굴 ▲교육·체험형 프로그램 확대를 통한 미식문화 확산 ▲미식 기반의 문화다양성 증진 등을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.

행사장에서는 포항 10미(味)와 미식 특화거리 등을 소개하는 미식 홍보부스가 운영됐으며, 물회·막회·과메기 등 대표 음식 시식 행사도 마련돼 참석자들의 관심을 끌었다.

장상길 부시장은 "이번 컨퍼런스는 포항의 미식 자산을 종합적으로 정리하고, 세계 여러 도시와 함께 미래 비전을 모색한 의미 있는 자리였다"며 "포항만의 정체성과 시민의 창의성을 담은 미식 도시 전략을 통해 도시 브랜드와 삶의 질을 함께 높여 나가겠다"고 말했다.

UCCN은 도시의 고유한 창의 자산을 기반으로 국제적 협력과 지속가능한 발전을 도모하는 네트워크로, 가입 도시는 유네스코 브랜드 사용, 글로벌 교류, 정책 협력 등의 혜택을 얻게 된다.





식문화 홍보는 물론 도시 정체성 강화, 문화·관광 산업 육성, 국제 경쟁력 확보 등 도시 발전 전략과도 직결된다는 점이 주목된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

