한국외대, 제13대 총장에 강기훈 통계학과 교수 선임

한국외국어대학교는 전날 이사회를 열고 강기훈(59) 통계학과 교수를 제13대 총장으로 선임했다고 9일 밝혔다.





한국외대 제13대 총장으로 선임된 강기훈 교수. 한국외국어대학교

강 총장의 임기는 4년으로 내년 3월1일부터 시작된다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

