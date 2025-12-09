고령군, 경북 심뇌혈관·금연사업 평가 ‘우수기관’… 금연사업 3년 연속 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

레드서클존 운영·민관 협력 금연서포터즈 등 실적 인정

고령군이 경상북도가 주관한 '2025년 심뇌혈관질환 예방관리사업·금연사업 합동 성과대회'에서 두 부문 모두 '우수 기관상'을 수상했다고 9일 전했다. 금연지원서비스사업은 3년 연속 우수기관에 이름을 올리며 사업 운영의 안정성과 효과성을 다시 한번 입증했다.

이 평가는 경북도 내 24개 보건소를 대상으로 정량·정성 지표를 종합 심사해 우수 시·군을 선정하는 방식으로 진행됐다. 우수사례 공유를 통해 지역 보건사업의 질을 높이기 위한 취지도 담겼다.

고령군은 심뇌혈관질환 예방사업에서 주민 대상 고혈압·당뇨 관리, 뇌졸중·심근경색 조기증상 교육을 적극 추진했다. 또 혈압·혈당·콜레스테롤 측정과 상담을 제공하는 '레드서클존'을 활성화해 만성질환 조기발견 체계를 구축한 점이 높은 평가를 받았다.

금연사업에서는 지역 유치원·어린이집·초·중·고등학교 28개소 1,317명을 대상으로 흡연예방교육을 실시하고, 고령군 자율방범대와 연계한 민관협력 금연서포터즈 운영이 우수 사례로 선정됐다.





고령군보건소장은 "2026년에도 심뇌혈관질환 예방관리와 금연지원서비스사업을 더욱 강화해 군민 건강증진에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

고령군보건소가 경북 심뇌혈관·금연사업 평가서 ‘우수기관’을 차지하고 기념촬영하고 있다.

