진옥동 신한금융 회장 "생산적 금융으로 기업가 도전과 혁신 응원할 것"

신한 퓨처스랩 데모데이 2025 개최

진옥동 신한금융그룹 회장이 주요 파트너사를 만나 "생산적 금융을 통해 기업가의 도전과 혁신을 응원하겠다"는 의지를 드러냈다.

진옥동 신한금융그룹 회장이 지난 2일 서울 광진구 파이팩토리에서 열린 '신한 퓨처스랩 데모데이2025'에 참석해 격려사를 하고 있다. 신한금융 제공

9일 신한금융에 따르면 진 회장은 지난 2일 서울 광진구 파이팩토리에서 '신한 퓨처스랩 데모데이 2025'를 열고 "혁신과 변화는 언제나 기업가 정신을 가진 사람들로부터 시작됐다"며 이같이 밝혔다.

그는 이와 함께 "신한의 글로벌 네트워크를 활용해 해외에서도 성장의 기회를 찾을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했다.

올해로 11주년을 맞은 '신한 퓨처스랩 데모데이'에는 동문기업과 그룹사, 파트너사가 모두 참석해 연간 협업 성과와 글로벌 진출 사례 등을 공유했다. 신한금융 그룹사와의 협업을 통해 우수한 성과를 낸 동문기업에 대한 시상식도 함께 진행됐다.

신한금융은 올해 '신한 퓨처스랩'에 글로벌 파트를 신설해 일본과 베트남 진출을 희망하는 14개 스타트업을 지원했다. 베트남 현지 데모데이 개최, 일본 핀테크 박람회 연계 프로그램을 운영해 실질적 사업 기회를 제공했으며, 일본에서 100억원 규모의 투자 유치 성과도 달성했다.

신한금융은 생산적 금융 관점에서 벤처 생태계 지원을 강화하고 스타트업 투자를 확대하겠다는 계획을 이번 데모데이에서 밝혔다. 이를 위해 전략적 투자자(SI)펀드 활성화를 추진하고 신한벤처투자 내 초기 스타트업 전담 프로세스를 신설해 투자 규모를 단계적으로 확대해나갈 예정이다.





한편 '신한 퓨처스랩'은 2015년 출범 이후 현재까지 총 516개의 스타트업을 대상으로 1470억원의 투자를 통해 345개의 협업 사례 발굴, 29개의 아기 유니콘 기업을 탄생시켰다. 신한금융은 스타트업을 위한 업무공간 및 육성 프로그램을 제공하고 있으며, 그룹사의 직접 투자 및 투자자 연결 등도 지원하고 있다.





