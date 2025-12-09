전주시, 15일부터 '청년희망단' 공개 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 1월 9일까지 접수…40명 선발

전북 전주시가 오는 15일부터 내년 1월 9일까지 '제10기 전주시 청년희망단' 단원을 공개 모집한다.

제10기 전주시 청년희망단 공개 모집 포스터. 전주시 제공

AD

9일 시에 따르면 이번 모집은 청년의 시정 참여를 확대하고 청년정책을 현장 중심으로 강화하기 위해 추진됐으며 청년희망단은 '전주시 청년희망도시 구축을 위한 조례'에 의해 구성되는 단체이다.

지원 자격은 전주에 거주하거나 활동하는 대학생과 취업준비생, 전업주부, 직장인, 소상공인 등 18세~39세 청년이라면 누구라도 참여할 수 있다. 청년희망단 참여를 원하는 청년은 전주시 누리집 내 '통합신청지원'을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

이번 모집인원은 40명이며 선발된 청년희망단원들은 기획소통, 일자리정책, 인구정책, 문화교육, 복지 등 5개 분과로 나뉘어 약 1년 동안 청년의 시선으로 지역의 다양한 문제를 직접 발굴하고 해결 방안을 제안하는 전주시 대표 청년정책 참여 기구 구성원으로 활동하게 된다.

단원들에게는 분과회의 등 회의 참석에 대한 소정의 활동 수당이 지급되며, 분과별 정책 아이디어 발표 시상과 우수 활동자 시장 표창 등의 혜택이 제공된다.

시는 제10기 청년희망단이 그간의 운영 경험을 바탕으로 단원들이 지역 정책을 이해하고 실질적인 제안으로 이어질 수 있도록 체계적인 역량 강화 교육을 확대할 계획이다.

또 정책 제안 초기부터 멘토단과 사업 부서가 함께 참여하는 협업 구조를 강화함으로써 실효적인 피드백이 이뤄지도록 운영될 예정이다.

단원들은 활동 이후 내년 하반기에는 청년희망단이 제안하는 정책을 시민들에게 널리 알리고 공론화하기 위해 정책 아이디어 발표회 및 성과 공유회도 갖게 된다.

이를 통해 시는 정책 참여 과정의 투명성을 높이고, 대외교류 활동 및 시정 참여 프로그램 등을 운영하며 청년정책 참여 문화를 확산시킨다는 구상이다.





AD

김은주 시 인구청년정책국장은 "청년희망단은 지난 10년간 전주의 청년정책을 성장시키는 핵심 동력이고, 다가올 제10기 활동은 청년과 행정이 더욱 긴밀하게 협력해 실질적인 변화를 만들어내는 특별한 한 해가 될 것이다"며 "청년이 살기 좋은 전주를 만들기 위해 청년정책과 문제를 함께 고민하고 적극적으로 활동할 지역 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>