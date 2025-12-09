"오리털 넣고 거위털 표기"…소비자원, 가짜 구스다운 패딩 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국소비자원 구스다운 패딩 24종 조사

5개 제품, 구스다운 제품 품질 기준 미충족

2개 제품, 온라인상 정보와 실제 표기 달라

최근 패딩 충전재 혼용률이 잘못 표기되는 등 구스다운 패딩 제품에 대한 소비자들의 불만이 커지고 있는 가운데, 구스(거위)다운 패딩 중 일부 제품은 덕(오리) 다운인 것으로 나타났다.

9일 한국소비자원이 패션 플랫폼 4사에서 판매하고 있는 구스다운 패딩 24종을 대상으로 거위털 비율, 조성혼합률(솜털·깃털 비율), 안전성 등을 시험·평가한 결과 5개 제품은 거위털 함량이 구스다운 제품 품질 기준에 부적합했다. 2개 제품은 온라인 판매 정보에 거위털로 표시했으나 실제 제품 표기는 오리털인 것으로 나타났다.

연합뉴스

AD

5개 제품은 거위털 비율이 6.6~57.1%로 나타나 품질 기준에 부적합했다. 구스다운 제품은 충전재 중 거위털 비율이 80% 이상이어야 한다. 해당 브랜드는 레미(GOOSE DOWN SHORT JUMPER), 라벨르핏(루벨르구스다운숏패딩벨티드패딩), 힙플리(트윙클폭스퍼벨트롱패딩), 클릭앤퍼니(워즈경량패딩점퍼), 프롬유즈(구스다운사가폭스퍼숏패딩)다.

2개 제품은 온라인에서 구스 제품으로 판매하고 있었지만 실제 제품에는 덕(오리)로 표시하고 있었다. 해당 2개 제품은 벨리아(007시리즈프리미엄구스다운니트패딩), 젠아흐레(리얼폭스구스다운거위털경량숏패딩)으로, 실제 거위털 비율이 1.9~4.7%에 불과한 덕(오리) 제품으로 확인됐다.

해당 7개 업체는 제품의 상품정보를 수정·판매 중지하고, 소비자 교환·환불을 실시할 계획이거나 완료했다고 회신했다.

레미(GOOSE DOWN SHORT JUMPER), 프롬유즈(구스다운사가폭스퍼숏패딩) 2개 제품은 조성혼합률(솜털·깃털) 중 솜털의 비율이 표시치보다 낮아 표시기준에 부적합했다. 라벨르핏(루벨르구스다운숏패딩벨티드패딩), 젠아흐레(리얼폭스구스다운거위털경량숏패딩), 힙플리(트윙클폭스퍼벨트롱패딩) 3개 제품은 조성 표시가 없어 표시 개선이 필요했다.

충전성, 위생성, 안전성은 전 제품이 기준에 적합한 것으로 나타났다.





AD

12개 제품은 혼용률 등 표시사항이 부적합했다. 이들 제품은 한글 없이 중국어 또는 영어로 품질표시사항을 표시하거나, 혼용률·표시자 주소·전화번호 등 필수 품질표시사항을 누락하거나 실제와 다르게 표시하고 있었다. 해당 업체들은 모두 제품을 판매 중지 또는 표시 사항을 수정할 계획이라고 회신했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>