쿠알라 수변·녹지 현장 살핀 오세훈…'도시경쟁력' 강화 집중

김영원기자

입력2025.12.09 11:15

리버오브라이프·메르데카118 등 방문
서울 도시경쟁력 강화 위한 전략
오세훈, 차기 시장 역량으로 꼽기도

오세훈 서울시장이 말레이시아 출장길에서 도시경쟁력 강화를 위해 현지 건축 디자인 및 수변, 녹지 조성 현장을 연이어 방문했다.


오 시장은 6일 밤부터 8일까지 쿠알라룸푸르·푸트라자야 등 말레이시아 도시를 차례로 찾아 서울시장이 도시경쟁력을 높이는 데 있어 수변 자원을 활용한 창의적 경관 조성의 중요성을 알렸다.


오세훈 서울시장이 6일 저녁 말레이시아 쿠알라룸푸르 리버오브라이프를 둘러보고 있다. 서울시 제공
7일 오 시장은 기자간담회 차기 서울시장이 가장 갖춰야 할 역량으로 '도시경쟁력 강화' 전략을 꼽은 바 있다. 그는 "현재 각 나라의 수도들은 정말 치열한 도시경쟁력 경쟁 상태에 돌입해 있다"며 "이런 무한경쟁의 시대에 내년 선거에 임하는 여야의 후보들이 그런 비전 경쟁을 할 수 있느냐, 이게 서울시민들은 가장 큰 관심사일 것이고 그래야만 한다고 생각한다"고 말했다.


그 일환으로 오 시장은 지난 6일 쿠알라룸푸르에 도착한 직후 클랑강·곰박강 일대 수변을 복원하고 경관을 개선해 관광 활성화에 성공한 '리버 오브 라이프'를 방문했다. 말레이시아 정부는 2007년 홍수 문제 해결을 위해 복합터널을 건설한 뒤 도심 전반의 치수 안정성이 확보되자 수변 재생, 경관 활성화 전략을 단계적으로 적용한 '리버 오브 라이프' 사업에 들어갔다.


리버 오브 라이프는 2011년부터 약 10년간 총 10.7km 구간에서 수질과 하천 환경 개선, 보행 동선 정비, 야간 경관 특화 등을 추진해 침체된 하천 일대를 탈바꿈시킨 프로젝트다. 서울의 '청계천 복원' 프로젝트의 닮은꼴로 인식되기도 한다. 야간에는 모스크, 유서 깊은 건축물, 산책로 등 수변 경관 요소와 조명이 시각적 조화를 이루며 지역 고유의 정체성을 강화했다는 평가를 받는다.


오 시장은 8일 오후에도 수변·녹지가 조화를 이루는 지능형 정원도시 '푸트라자야'를 찾았다. 푸트라자야는 쿠알라룸푸르와 수도 기능을 분담하고 있는 계획도시이자 30% 이상이 녹지로 뒤덮여 있는 곳이다.


시도 한강과 지천을 중심으로 그레이트 한강, 지천르네상스 등 수변 활성화 사업을 추진하고 있다. 시는 앞으로 수변 경관 연출을 통한 명소화, 관광·상권 활성화를 통한 도시경쟁력 강화에 집중해 나간다는 계획이다.


7일 세계에서 두 번째로 높은 건축물 쿠알라룸푸르 '메르데카118'을 찾은 오세훈 서울시장이 다토 이르 테스 이즈완 이브라힘 CEO와 함께 전망대에서 시내 전경을 내려다보고 있다. 서울시 제공

아울러 오 시장은 서울시가 추진 중인 '건축 디자인 혁신', '정원도시 서울'과 관련해 세계에서 두 번째로 높은 복합개발 건축물 '메르데카118'과 대규모 도심 녹지 '페르다나 보태니컬 가든'도 방문했다.


메르데카118은 말레이시아 전통 직물인 '송켓' 패턴으로 디자인됐으며, 높이가 678m(118층)에 달한다. 오피스, 호텔, 상업시설, 전망대 등으로 구성됐고 국내 기업인 삼성물산이 건설했다.


서울시 역시 2023년 '도시·건축 디자인 혁신' 계획을 발표하고 유연한 제도 운용을 통해 상징성과 개성이 담긴 랜드마크가 들어설 수 있도록 지원하고 있다. 지난 6월 발표한 'K-건축문화 종합 지원계획'을 통해 세계 1·2위 초고층 건축물을 만들어낸 K-건축의 혁신성과 우수성을 널리 확산해 나간다는 계획이다.


시 관계자는 "앞으로 용산국제업무지구, 영동대로 등 개발에 도시경쟁력, 시민 삶의 질을 높일 창의적 건축물이 들어설 수 있도록 다각적으로 지원할 방침"이라고 전했다.


8일 오 시장은 페르다나 보태니컬 가든을 찾아 도심 속 숲과 전시 정원, 호수가 결합된 공원 운영 방식도 살폈다. 페르다나 보태니컬 가든은 쿠알라룸푸르 시내 중심부에 조성된 '축구장 130개 규모(92ha)'의 대형 호수공원이다. 과거 식민지 시대에 조성된 곳을 현대적으로 재편해 도시열섬 완화, 생태 보전 등 중요한 기능을 하고 있다.


오 시장이 주력하고 있는 '정원도시 서울' 역시 도심에 부족한 녹지 확충과 생태계 활성화를 목표로 한다. 지난해부터 국제정원박람회를 통해 권역별 대규모 녹지 거점을 확대해 나가고 있다. 2023년 정원도시 서울 구상을 발표한 뒤 2년간 일상 정원 1010개소가 조성됐다.




쿠알라룸푸르(말레이시아)=김영원 기자 forever@asiae.co.kr
