내년 하반기 광명 철산역~광명동굴에 자율주행 버스 달린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광명시 오리로 12㎞ 구간, 국토부 '자율주행 시범지구' 지정

박승원 시장 "편의·안전성 높이는 미래 모빌리티 도시 구현"

내년 하반기 경기도 광명시 철산역에서 광명동굴을 오가는 자율주행 셔틀버스가 운행된다.

광명시는 철산역~광명동굴 간 오리로 12㎞ 구간이 국토교통부 주관 '2025년 하반기 자율주행차 시범운행지구'로 지정됐다고 9일 밝혔다.

광명시가 지난 2월 시청 중회의실에서 개최한 '광명시흥신도시 모빌리티 특화도시 조성계획 수립 용역' 최종보고회에서 박승원 광명시장 등 참석자들이 사업계획을 논의하고 있다. 광명시 제공

AD

자율주행차 시범운행지구는 국토부가 자율주행 상용화 촉진과 지역 교통 문제 해결을 위해 도입한 제도다. 이번에 지정된 구간은 철산역과 광명동굴 간 오리로 12㎞ 구간이다. 지정 지구에는 자율주행 자동차를 운행할 수 있도록 도로·교통 관련 규제 특례를 부여한다.

해당 구간은 광명 지역에서 교통 수요가 가장 많은 주요 도로다. 이 구간은 안터생태공원, 충현박물관, 기형도문학관, KTX광명역, 광명동굴 등 주요 관광지를 잇는 핵심 관광 동선이기도 하다.

미래 모빌리티 혁신 도시로 개발하는 광명시흥신도시와도 연계된다. 광명시흥신도시는 2023년 11월 국토교통부가 '미래 모빌리티 도시형 사업' 개발지로 선정한 곳이다. 신도시 내에는 로보택시, 로보셔틀, 도심항공모빌리티(UAM) 등 차세대 모빌리티 서비스와 인프라가 구축될 예정이다.

시는 내년 상반기 중 도로 통신장비, 표지판, 온라인 신호제어기 등 자율주행 지원 기반 시설을 구축하고 인공지능(AI) 기반 자율주행 데이터를 활용해 도로 실증과 안정화 작업을 진행한 후, 하반기 중 셔틀버스 운행을 시작할 계획이다.

시는 시범사업이 안정적으로 운영될 경우, 자율주행 셔틀버스를 증차하고 노선을 확대해 상용화 기반을 만들어 갈 방침이다.





AD

박승원 광명시장은 "이번 시범지구 지정으로 시민 이동 편의를 높일 새로운 교통 서비스를 준비할 수 있게 됐다"며 "안전한 도입을 최우선으로 시설 구축과 운행 점검을 꼼꼼히 진행해 시민들 안심하고 이용할 수 있는 교통 환경을 마련하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>