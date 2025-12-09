마스턴투자운용, 취약계층 위한 '겨울맞이 꾸러미' 제작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 연말을 맞아 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위한 '겨울맞이 꾸러미 제작' 봉사활동을 진행했다고 9일 밝혔다.

마스턴투자운용 임직원 30여 명은 지난 5일 서울 성동구에 위치한 '서울잇다푸드뱅크센터' 물류센터에서 식품 및 생활용품으로 구성된 선물꾸러미 150세트를 제작하고, 따듯한 마음을 담은 편지도 함께 전달했다.

지역 내 저소득 가정과 복지 사각지대 취약계층의 겨울철 생계안정을 지원하기 위한 취지로 마련했다. 선물꾸러미는 성동희망푸드나눔센터와 성동구청을 통해 성동구 관내 취약계층에 배분한다.





마스턴투자운용 관계자는 "임직원이 직접 참여해 겨울철 도움이 필요한 이웃들에게 조금이나마 온기를 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 통해 금융회사로서의 사회적 책임을 실천하고 지역사회와 함께 성장하겠다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

