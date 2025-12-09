예스24 연말 결산...단일 상품 최고액 주문 기록은 545만원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

31일까지 2025 연말 결산 기록 공개

문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 오는 31일까지 '2025 연말 결산' 이벤트를 통해 분야별 결산, 회원 어워즈, '나의 2025 취향 결산' 등 다양한 집계 결과를 공개한다고 9일 밝혔다.

회원들의 소비 데이터를 기반으로 각 분야의 판매 1위 상품을 집계한 '분야별 결산' 결과, 종이책 분야에서 '소년이 온다'가 베스트셀러 1위를 차지했다. eBook 분야에서는 '결국 국민이 합니다'가 가장 많은 사랑을 받았다. 티켓 분야에서는 DAY6의 10주년 투어 'The DECADE'가 1위를 기록했다.

한 해 동안 두드러진 기록을 남긴 회원을 선정하는 '회원 어워즈'에선 단일 상품 주문에 545만6720원을 사용해 최고 금액을 기록한 회원에게는 '조만장자상'이, 오프라인 매장에서 128회 구매한 회원에게는 '직원이얼굴안다상'이 수여했다. 이밖에도 카트에 8605개의 상품을 담은 '일단담아상', 독서 커뮤니티 '사락'에서 3916건의 밑줄을 등록한 '문장채굴왕상', 대학로 공연 273매를 예매한 '대학로가내세상' 등 10개 이색 부문에서 수상자를 선정했다.

예스24는 이번 결산 이벤트 참여 고객에게 다양한 혜택도 제공한다. ▲매일 오전 선착순으로 연극·뮤지컬, 도서, 문구/GIFT 등의 할인쿠폰과 YES상품권을 선물하는 '쌓은 만큼 돌려받는 취향 소비 공제 이벤트' ▲올해의 콘텐츠 10개를 선정해 SNS에 공유하면 20명을 추첨해 YES상품권 1만원을 증정하는 '10 Contents SNS 공유 이벤트'를 진행한다.





예스24 문화웹진 '채널예스'는 2026년에 만나 보고 싶은 콘텐츠를 댓글로 남기면 독서지원금을 증정한다. '크레마클럽'은 올해 가장 재미있게 읽은 도서 공유 시 크레마클럽 1년 이용권(30명), 크레마 팔레트(1명), 크레마 페블 클로버(1명)를 선물한다. '예스24 eBook'은 하고 싶은 말을 남기면 리:센스 독서 조명(1명), NFC 운세 키링(3명), eBook 상품권(205명)을 제공하며, 올 한 해 가장 사랑받은 '2025 문구/GIFT 트렌드'도 함께 공개한다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

