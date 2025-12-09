꿈비 생활가전 브랜드 뉴어스, '먼지 비움 무선 청소기' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

꿈비의 가전 브랜드 뉴어스(NEWUS)가 첫 라인업인 음식물처리기 출시에 이어, 현대인의 편리하고 쾌적한 생활을 위한 두 번째 라인업으로 '먼지 비움 무선 청소기'를 출시했다고 밝혔다.

뉴어스는 '새로운 일상' 이라는 브랜드 철학에 맞춰, 뛰어난 성능과 사용자 편의성, 그리고 감각적인 디자인을 모두 갖춘 제품을 지속적으로 출시하고 있다.

이번에 새롭게 선보이는 무선 청소기는 자동 먼지 비움 기능을 핵심으로 내세우며, 청소 후 먼지통을 비우는 번거로움과 비위생적인 경험을 혁신적으로 개선하는 데 초점을 맞췄다.

청소기 거치와 동시에 먼지 통 내부의 먼지를 자동으로 비워주는 '자동 미세먼지 비움' 기능을 구현했다. 청소봉이 자유롭게 꺾이는 FLEX STICK을 적용하여 침대 밑, 가구 밑 등 손이 닿기 어려운 깊숙한 곳까지 허리를 숙이지 않고 쉽게 청소할 수 있다.

메인 브러시에는 LED 라이팅을 탑재하여 어두운 곳의 먼지나 미세먼지까지 놓치지 않고 확인할 수 있으며, 강력한 흡입력으로 미세한 먼지부터 굵은 이물질, 반려동물 털까지 깔끔하게 제거할 수 있다.

또한 고효율 대용량 배터리를 적용하여 넓은 공간도 끊김 없이 청소할 수 있으며, 경량 무게로 설계되어 손목 부담을 줄이고 이동 및 사용 편의성을 높였다.

기본 브러시 외에도 침구 브러시, 틈새 브러시, 멀티 브러시 등 다양한 보조 브러시와 물걸레 키트를 제공하여 집안 구석구석을 효율적으로 청소할 수 있는 것이 특징이다.

뉴어스 관계자는 "첫 라인업인 음식물처리기에서 보여준 뛰어난 기술력과 혁신적인 사용자 경험을 이번 무선 청소기에도 고스란히 담았다"며, "특히 먼지 비움 기능은 청소 과정의 불필요한 번거로움을 완전히 없애 고객들에게 더욱 쾌적한 주거 환경을 선사할 것"이라고 전했다.





뉴어스 '먼지 비움 무선 청소기'는 12월 9일부터 공식 스마트 스토어 및 주요 온라인 채널을 통해 판매될 예정이다. 출시를 기념하여 고객들이 합리적인 가격으로 신제품을 만나볼 수 있는 프로모션도 함께 진행될 예정이다.





