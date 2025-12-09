굿피플, 케이워터기술과 대전 취약계층에 사랑의 희망박스 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사진 왼쪽부터 굿피플 이용기 회장, 케이워터기술 정승용 대표이사가 기념촬영하고 있다. 굿피플

굿피플(회장 이용기)은 케이워터기술(대표이사 정승용)과 함께 대전 지역 취약계층 가정에 1000만 원 상당의 '사랑의 희망박스'를 지원한다고 9일 밝혔다.

이번에 전달되는 사랑의 희망박스는 취약계층에 꼭 필요한 식료품 16개 품목으로 구성되어 있으며, 대전 서구 복수동·기성동 일대 취약계층 100가정에 지원될 예정이다.

굿피플과 케이워터기술은 지난 2024년에도 총 1,500만 원 규모의 사랑의 희망박스를 대전의 취약계층에 지원한 바 있다.

케이워터기술 정승용 대표이사는 "앞으로도 지역사회 취약계층에 실질적인 도움이 될 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 계획"이라며 "굿피플과 함께한 이번 후원을 통해 올겨울 이웃들의 언 몸과 마음을 녹일 수 있길 바란다"고 전했다.

굿피플 이용기 회장은 "어려움을 겪는 취약계층 이웃들을 위해 따뜻한 손길을 전해주신 케이워터기술에 감사드린다"며 "굿피플과 케이워터기술이 준비한 사랑의 희망박스가 대전에 있는 취약계층 가정에 작지만 큰 힘이 되었으면 한다"고 밝혔다.





사랑의 희망박스는 지난 2012년부터 시작된 굿피플의 대표 사업으로, 국내외 취약계층에게 생필품과 식료품을 담아 지원하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

