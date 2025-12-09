가수 손빈아, 사랑의열매 홍보대사 위촉…'나눔리더' 동시 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사진 왼쪽부터 권인욱 경기 사랑의열매 회장과 가수 손빈아 씨가 홍보대사 위촉 기념 사진을 촬영하고 있다. 사랑의열매

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 가수 손빈아를 사랑의열매 홍보대사로 위촉했다고 9일 밝혔다.

전날 진행된 위촉식에는 '제1회 경기 아너스데이 자선골프대회' 현장에서 진행됐으며, 손빈아를 비롯해 권인욱 경기 사랑의열매 회장과 '아너 소사이어티' 회원들이 참석했다. 손빈아는 앞으로 홍보대사로서 나눔문화 확산과 사랑의열매 브랜드 이미지 제고를 위한 다양한 홍보 활동에 참여할 예정이다.

손빈아는 "크든 작든 나눔은 누군가에게 희망과 용기가 되고, 제게도 큰 행복을 주는 일"이라며"사랑의열매 홍보대사로서 더 많은 분들이 나눔에 동참할 수 있도록 따뜻한 마음을 전하는 데에 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.

권인욱 경기 사랑의열매 회장은 "따뜻한 목소리와 밝은 에너지를 가진 손빈아 씨를 홍보대사로 위촉하게 되어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 선한 영향력을 기반으로 사랑의열매와 함께 많은 이웃들에게 희망의 메시지를 전해주시길 기대한다"고 밝혔다.





사랑의열매 홍보대사는 가수 손빈아를 포함해 배우 채시라, 박영규, 마술사 최현우, 요리사 이연복 등 다양한 분야의 인사 41명이 활동하고 있다. 이들은 재능기부, 캠페인 참여, 방송 출연 등을 통해 사랑의열매와 나눔 문화를 널리 알리고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

