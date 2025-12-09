"28년만에 국산화"…탄저백신 '배리트락스주' 첫 생산·출하

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청 개발하고 GC녹십자가 생산

수입산의 '10분의 1' 가격…비용절감 효과

"이번 출하로 우리는 백신 주권을 확립했습니다. 필요할 때 능동적으로 백신을 활용할 수 있단 것은 생물테러 위협 등 위기 상황에 대응할 힘이 생겼음을 뜻합니다."(김갑정 질병관리청 진단분석국장)

임승관 질병관리청장(가운데)과 질병청, GC녹십자 관계자들이 8일 전남 화순군 GC녹십자 화순공장에서 열린 탄저백신 '배리트락스주' 첫 출하 기념식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 질병관리청

질병관리청이 8일 전남 화순군 GC녹십자 화순공장에서 생물테러 등 공중보건 위기에 대비하기 위한 탄저 백신 '배리트락스주'의 첫 출하를 기념하는 행사를 열었다. 이에 따라 한국은 탄저 백신을 자체 기술로 생산해 비축하는 '백신 주권국' 대열에 합류하게 됐다.

질병청과 GC녹십자가 공동 개발한 배리트락스주는 백신 국산화를 넘어 민관협력의 모범사례라는 평가를 받는다. 질병청은 탄저 백신 국산화를 위해 1997년 국립보건원 시절부터 기초 연구를 시작으로 28년간 개발에 매진해왔다. 질병청이 후보 물질 발굴과 핵심 비임상(동물) 실험을 주도하고, GC녹십자가 공정 개발과 임상시험, 생산을 맡았다.

특히 배리트락스주는 '재조합 단백질' 방식을 적용한 세계 최초의 탄저 백신이다. 기존 해외 탄저 백신은 탄저균을 직접 배양해 독성을 약화하는 방식을 사용해 부작용 우려가 존재했다. 반면 배리트락스주는 탄저균의 독소 성분인 방어항원(PA) 단백질만을 유전자 재조합 기술로 만들어내 독성이 없다.

탄저는 생물테러 무기로 악용될 위험이 큰 '1급 감염병'이다. 그동안 한국은 자체 백신이 없어 미국 등 해외 수입에 전적으로 의존해 왔다. 이 때문에 수급 불안정과 높은 비용 문제가 지적돼왔다. 하지만 이번 국산화 성공으로 한국은 국제 공급망 이슈나 팬데믹 상황에서도 능동적인 대응이 가능해졌다. GC녹십자 화순공장은 연간 최대 1000만도즈를 생산할 수 있는 시설을 갖췄다. 탄저 백신은 총 4회 접종하기 때문에 연간 약 250만명이 접종할 수 있는 규모다.

경제적 효과도 크다. 구체적인 도입가격은 공개되지 않았지만, 질병청에 따르면 순수 단가를 비교할 때 수입산의 10%에 불과해 비용이 크게 절감되는 것으로 알려졌다.

탄저 백신 '배리트락스주'. 질병관리청

GC녹십자는 국내 비축물량 공급을 넘어 수출도 적극적으로 타진할 계획이다. 탄저는 여전히 아프리카, 동남아시아 등에서 풍토병으로 발생하고 있는 데다, 분쟁 지역에서는 생물테러 위협이 상존하기 때문이다. GC녹십자 관계자는 "현재 미국 제품(바이오스락스)이 독점하는 시장에서 한국의 신형 백신은 매력적인 대안이 될 것"이라며 "분쟁 지역이나 탄저 발생 국가를 우선 타깃으로 수출을 준비하고 있다"고 전했다.





임승관 질병청장은 "국산 탄저백신 첫 출하는 국가기관과 민간기업이 긴밀한 협력으로 이뤄낸 성과이자 국가 보건 안보의 중요한 전환점"이라며 "앞으로도 감염병 및 생물테러 위기 상황에 대비해 백신 비축 계획을 견고히 하고 국내 바이오산업 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.





화순= 최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

