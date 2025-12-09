광주 서구, 마을로 복지관 역량강화 워크숍 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"종합사회복지관 특화사업·우수사례 공유"

광주시 서구가 지난 8일 서구청 들불홀에서 '2025 마을로(路) 복지관 역량강화 워크숍'을 개최하고 지역 종합사회복지관의 특화사업과 우수사례를 공유했다.

김이강 광주 서구청장이 8일 서구청 들불홀에서 열린 ‘서구 마을로복지관 우수사례 공유 및 역량강화 워크숍’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

서구는 지난 2023년부터 5개 종합사회복지관을 거점으로 사회적 고립가구 발굴과 복지 사각지대 해소를 위한 지역밀착형 '마을로(路) 복지관' 사업을 추진하고 있다고 9일 밝혔다.

금호종합사회복지관은 '주민주도의 복지사업 개발'을 목표로 ▲타임뱅크 기반의 '금호시간 나눔터' 운영 ▲원룸촌 은둔형 외톨이 발굴 활동 ▲풍암호수 등 마을자원을 활용한 '풍암애(愛) 소풍' 프로그램을 추진하며 고립가구 발굴과 지원체계를 마련했다.

무진종합사회복지관은 ▲사회적 고립가구 발굴 캠페인 ▲마을봉사 동아리 운영 ▲마을활동가 및 주민리더 발굴 ▲커뮤니티 거점공간 조성 등 다양한 사업을 통해 마을 내 돌봄 관계망 형성과 주민활동 기반 조성에 주력했다.

또 쌍촌종합사회복지관은 은둔형 외톨이 조기 발견과 심리 안정 지원을 위해 ▲무각사 템플스테이 등 문화체험활동 ▲긴급희망연결식품키트 전달 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

시영종합사회복지관은 ▲화정3·상무2동을 중심으로 이미용서비스, 사랑, 해 빨간 밥차 등 찾아가는 이동복지관 서비스 ▲'화삼골 꾸러기 모꼬지' 아동 축제를 통해 아동 돌봄을 지원했다.

농성·빛여울채종합사회복지관은 ▲재가 어르신 생신잔치 ▲건강찾아 마을찾아 근력운동교실 등을 통해 정서적 돌봄과 건강 증진을 지원했다.

이날 워크숍은 김이강 서구청장을 비롯해 종합사회복지관 종사자 등 70여명이 참석한 가운데 영상·발표 등을 통한 성과 공유, 역량강화 특강, 권역별 소통 등이 진행됐다.





문광호 복지일자리국장은 "마을로 복지관 사업은 5개 종합사회복지관과 주민이 협력해 지역 문제를 함께 고민하고 해결해가는 서구 복지의 핵심 기반이다"며 "앞으로도 민관 협력을 통해 지역의 변화와 수요에 맞는 맞춤형 복지, 주민이 체감하는 복지, 현장에서 실질적 변화를 만들어가는 복지를 실천해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

