최우수 콩 생산단지 '서순창농협' 선정…"정부 수매 의존도 낮아"

제5회 국산콩 우수 생산단지 시상식

서순창농협이 올해의 최우수 콩 생산단지로 선정됐다. 지역 내 납품 비중이 크고, 정부 수매 의존도가 낮은 점이 우수하게 평가됐다.

농림축산식품부는 9일 전주에 위치한 농업과학도서관에서 열린 '제5회 국산콩 우수 생산단지 시상식'에서 올해의 최우수 콩 생산단지로 서순창농협을 선정했다고 밝혔다.

농식품부는 2021년부터 콩 수확기(11월께)에 맞춰 국산콩 우수 생산단지 선발대회를 매년 개최해 공동영농을 통해 생산성을 높인 생산단지를 시상해 왔다. 올해는 생산량만이 아니라 계약재배 등 판로 확대에 힘쓴 생산단지에 높은 점수를 줘 평가했다. 전국의 논콩 전문생산단지 중 10개 생산단지가 참여해 5개 단지가 선정됐다.

대상(농식품부장관상)으로 선정된 서순창농협(전북 순창)은 지난해 말에 생산된 콩 800t 중 728t을 올해 지역 내 장류 가공업체 등에 납품했고, 정부 수매(34t) 의존도가 낮은 점이 우수하게 평가됐다. 올해도 생산성이 높고, 장류 가공업체와의 계약재배(약 400t) 및 두부 가공업체로의 판로 개척 노력 등이 인정됐다.

우수상(농촌진흥청장상)을 수상한 하이영농조합법인(전북 부안)은 파종기에 GPS(위치확인시스템) 기반 자율주행장치를 도입하는 등 정밀 농업을 통해 생산성을 높였다. 장려상(농촌진흥청장상)을 받은 천운농협(전남 화순)은 생산단지 참여 농가의 공동영농기계 사용 수익을 농가에 환원해 농자재 할인 등을 지원했다.

또 함창농협(경북 상주)은 참여 생산단지 중 가장 월등한 생산성을 보여 다수확상을, 씨앗농업회사법인(충남 아산)은 벼농사 위주인 지역에서 청년농 주도로 공동영농을 조직화한 점이 우수해 신규단지상을 받았다.





김경은 농식품부 전략작물육성팀장은 "올해 잦은 강우로 인해 논콩 재배에 큰 어려움이 있었음에도 생산성을 높인 농업인 여러분의 노고에 깊은 감사를 드린다"며 "이제는 고품질 콩 생산과 판로 개척을 함께 고민해야 하며, 정부는 사례집 발간, 컨설팅 활용 등을 통한 우수 생산단지 확산과 더불어 국산콩 소비 확대를 위한 수요처 발굴 및 홍보에 힘쓰겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

