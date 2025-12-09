약보합 출발 코스피…4100대 유지중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인 양시장서 순매도

9일 코스피가 약보합 출발한 이후 4100선을 유지하고 있다. 코스피는 상승반전 하며 930대로 올라섰다.

이날 코스피는 전날 대비 0.60% 떨어진 4127.07로 개장했다. 이후 오전 9시38분 기준 4141.63을 기록했다.

투자주체별로는 외국인은 1874억원 순매도했고 개인과 기관이 각각 1518억원, 228억원 순매수했다.

대체로 하락한 업종이 더 많았다. 전기·가스(-1.70%), 섬유·의류(-1.03%), 전기·전자(-1.02%) 등 1% 넘게 하락한 업종도 다수였다. 오락·문화(1.11%), 제약(0.51%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 종목들도 대부분 약세를 보이고 있다. 현대차의 낙폭이 -3.3%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스(-1.7%), LG에너지솔루션(-1.5%), KB금융(-1.2%), 기아(-1.1%), 두산에너빌리티(-0.5%), 삼성전자(-0.3%) 등의 순서로 하락세를 보였다. 반면 HD현대중공업(5.3%), 한화에어로스페이스(2.1%), 삼성바이오로직스(0.6%) 등은 올랐다.

코스닥도 전일보다 0.09% 내린 926.93으로 약보합 출발했으나 이내 상승세로 전환했다. 오전 9시38분 기준 929.45를 나타냈다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 855억원, 193억원어치 순매도했다. 개인만 1281억원을 순매수했다.

대부분 업종이 상승세다. 건설(1.79%), 제약(1.16%), 일반서비스(1.12%) 등 1% 넘게 오른 업종도 여럿이었다. 반면 운송·창고(-0.87%), 기타제조(-0.67%), 기계·장비(-0.58%) 등은 떨어졌다.





시총 상위 10위 종목은 대체로 약세다. 레인보우로보틱스(-1.5%), 에코프로(-1.2%), 리노공업(-0.9%), HLB(-0.6%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 에코프로비엠(5.6%), 펩트론(2.0%), 삼천당제약(0.2%)만 올랐다.

코스피·코스닥 지수가 하락세로 장을 시작한 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 전광판에 시황과 환율이 표시되고 있다. 2025.12.09 윤동주 기자

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

