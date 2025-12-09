KB 온국민TDF 2055, 2·3·5년 수익률 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB자산운용의 'KB 온국민TDF 2055(UH)'가 뛰어난 중장기 성과로 타깃데이트펀드(TDF) 시장에서 주목받고 있다. 생애주기 기반 자산배분 전략을 활용하는 TDF 특성상 중장기 성과는 투자자들의 상품 선택에 있어 중요한 잣대 가운데 하나다.

9일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 'KB 온국민TDF 2055(UH)'의 2년, 3년, 5년 수익률은 각각 53.02%, 74.64%, 107.43%로 같은 기간 전체 운용사 TDF 가운데 1위를 기록했다.

2017년 출시한 'KB온국민TDF'는 투자자의 생애주기에 따라 포트폴리오를 알아서 조정하는 인덱스형 펀드다. 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자 시 높은 복리효과를 기대할 수 있다.

퇴직연금이나 개인연금 등 연금계좌에서 장기 투자 상품으로 흔히 활용하는 TDF 특성상 상품 선택의 핵심 요소로 꼽히는 총보수 역시 연 0.360~0.605% 수준으로 저렴하다.

KB자산운용은 보수적인 투자자들을 위한 패시브 운용 전략의 'KB온국민TDF' 뿐만 아니라 적극적인 성향을 가진 투자자들을 대상으로 한 액티브 운용 전략의 'KB다이나믹TDF' 시리즈도 운용하고 있다.

'KB다이나믹TDF' 역시 전체 빈티지(2030, 2040, 2050, 2060) 1년 수익률이 15%에 달하는 등 우수한 성과를 자랑한다. 이에 KB자산운용의 전체 TDF 수탁고는 지난달 2조원을 돌파했다. (에프앤가이드, 12/8 기준)

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "'KB 온국민TDF 2055(UH)'가 중장기 수익률 1위를 기록하고 있는 것은 리서치 기반 운용체계와 안정적 운용 역량이 뒷받침된 결과"라며 "앞으로도 투자자들이 KB TDF를 통해 안정적 수익과 자본차익을 동시에 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편 KB자산운용은 TDF 운용 노하우를 상장지수펀드(ETF)에 적용한 'RISE TDF액티브 ETF' 시리즈도 운용하고 있다. 'RISE TDF액티브 ETF'시리즈를 활용하면 국내 최저 수준의 총보수(연 0.01%)로 효율적인 장기 복리효과를 추구할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

