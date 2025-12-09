고창 복분자음, 국세청 주관 'K-술 어워드' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과실주·맥주류 부문 '우수 주류' 선정

'K술 인증마크' 부착

전북 고창군이 '복분자음(제조사 배상면주가)'이 국세청에서 주관한 'K-술 어워드' 과실주·맥주류 부문에서 우수 주류로 선정됐다.

배상면주가 복분자음 제품사진. 고창군 제공

AD

9일 군에 따르면 'K-술 어워드'는 국내 중소 양조장의 우수 술을 발굴해 세계시장 진출을 지원하고, 주류 무역수지 적자 개선에 기여하기 위해 올해 처음 열렸다. 전국 175개 양조업체가 출품한 366개 주류 중 단 12개 제품만이 분야별 수상작으로 선정됐다.

'복분자음'은 고창 복분자를 정제·발효해 만든 프리미엄 과실주로, 깊은 풍미와 향을 살린 제품이다.

특히 고창 복분자의 우수성과 지역 농산물의 가치를 고급 주류로 구현해 국내외 시장 경쟁력을 인정받았다. 수상 제품에는 국세청이 공식 보증하는 'K술 인증마크'가 부착되며, 향후 해외 홍보 및 수출 지원 등 다양한 정부 지원사업과 연계될 예정이다.





AD

군 관계자는 "고창 복분자로 만든 배상면주가의 복분자음이 대한민국 대표 K-술로 공식 인정받은 것은 지역 농가와 기업이 함께 이뤄낸 성과다"며 "앞으로도 고창 특산물의 판로 확대와 세계 시장 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>