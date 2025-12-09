본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한 달도 안남은 쓰레기 직매립 금지… 고민 깊어진 서울시

배경환기자

입력2025.12.09 10:30

시계아이콘01분 35초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

내년부터 '생활폐기물 직매립 금지' 시행
시, 대응책 논의… 자치구 대상 의견수렴
소각장 확보 어렵고 민간위탁은 '돈' 문제
쓰레기 감축, 재활용 확대 등 행정력 동원

종량제 쓰레기를 땅에 바로 묻는 '생활폐기물 직매립' 금지를 불과 20여일 앞두고 서울시가 고민에 빠졌다. 모든 행정력을 투입하겠다는 방침이나 당장의 소각장 추가 확보는 불가능하고 민간 처리시설 활용에는 추가 재정 투입이 불가피하다.


9일 서울시에 따르면 시는 최근 25개 자치구를 대상으로 '폐기물관리법 시행규칙 일부개정령안'에 대한 의견수렴에 들어갔다. 오는 11일까지 각 자치구의 폐기물 처리 현황과 향후 대응·지원요구안 등을 살펴 정부와 협조점을 찾아보겠다는 복안이다.

한 달도 안남은 쓰레기 직매립 금지… 고민 깊어진 서울시 경기도 수원시자원순환센터에서 진행 중인 플라스틱 재활용 쓰레기 반입ㆍ반출 작업 모습. 연합뉴스
AD

이달 초 서울시는 기후에너지환경부·경기도·인천시와 생활폐기물 직매립 금지 이행을 위한 업무협약을 체결했다. 내년 1월 1일부터 생활폐기물 직매립의 원칙적 금지가 골자다.


여기에는 정부가 지난 5일부터 입법예고에 들어간 '폐기물관리법 시행규칙 일부개정령안'도 연계돼 있다. 예외적으로 직매립이 허용되는 생활폐기물의 기준을 정하는 것으로, 과도기적 안정화 장치를 두기 위한 조치다.


하지만 2024년 기준 서울에서 수도권 매립지에 반입한 생활폐기물은 약 21만t에 달한다. 전체 발생량(110만t)의 20% 규모다. 내년부터 직매립이 금지됨에 따라 이 물량을 다른 방식으로 처리해야 한다.


선택권은 많지 않다. 서울시는 마포 등을 소각장 후보지로 검토했지만 주민 반발로 완공된 곳은 없다. 더욱이 시는 마포구를 상대로 한 소각장 입지 결정 취소 소송 1심에서 패소했다. 최종 승소에 나서더라도 실제 소각장 건립 후 사용까지 5년가량이 필요할 것으로 추산된다.


관외 민간 처리시설 위탁이 남았지만 공공에 비해 처리 단가가 높고 운송비용까지 늘어날 수밖에 없는 구조다. 민간 소각장은 유가, 전기요금, 시설 보수비 등 비용 변동이 크고 공공시설과 달리 가격 통제가 어렵다는 한계도 있다. 현행법상 폐기물 처리와 비용 부담은 기초자치단체(구청)의 책임인 점을 감안하면 자치구의 재정 부담이 커질 수밖에 없는 셈이다.


그나마 인천시와 경기도의 상황은 나은 편이다. 경기도는 대부분의 시군이 민간 소각장에 생활쓰레기 소각을 위탁하기 위한 행정 절차에 들어갔다. 가용부지가 많아 공공 소각장 신·증설 계획도 진행 중이다. 성남시 공공 소각장은 지난해 착공했고 내년 4곳이 추가 착공에 들어가는 것으로 알려졌다.


인천시 역시 인천자원순환가게 운영 등 생활폐기물 감축과 공공 소각시설 확충 사업을 병행해왔다. 송도자원순환센터 현대화 사업은 2026년부터 기본 및 실시설계를 진행해 2027년 착공한다. 공공 소각시설의 추가 확충을 위해 10개 군구와 확충안도 논의 중이다.


서울시는 시행 초기 예외적인 경우에만 직매립을 허용하도록 한 조항을 활용할 가능성이 있다. 정부는 생활폐기물 직매립을 원칙적으로 금지하되 불가피한 상황에서만 한시적으로 직매립을 허용하도록 했다. 다만 예외적 직매립도 2029년까지 '매립 제로'라는 목표에 맞춰 구체적인 감축 계획을 병행해야 한다.


이에 시는 소각시설 확충을 최우선 과제로 추진하는 동시에 '쓰레기 감축'에도 집중하기로 했다. 전국 최초로 봉제원단·폐현수막 전용 집하장을 건립해 기존 매립폐기물의 재활용에 속도를 낸다. 일회용품 사용 비중이 높은 야구장이나 장례식장에 다회용기를 도입하는 등 일상생활 속 생활폐기물 감축에도 나서기로 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

직매립 금지제도가 안정될 때까지 대응 상황반을 운영하는 등 제도 시행 초기의 혼선과 처리 지연을 방지하기 위한 조치도 준비 중이다. 시 관계자는 "(직매립 금지가) 다음 달부터 시행되더라도 시민 불편이 발생하지 않도록 자치구와 신속한 대응에 나설 방침"이라며 "중장기적으로는 생활폐기물 감축을 위한 방안 등 안정적 처리 체계 마련을 위한 논의도 이어갈 것"이라고 밝혔다.




배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기