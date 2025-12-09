본문 바로가기
'가전의 산실' LG전자 가산캠퍼스, 50년 넘어 미래혁신 주도

장희준기자

입력2025.12.09 10:00

민간기업 최초 종합연구소 LG 가산캠퍼스
설립 50주년 맞아 전현직 임직원 기념행사
기술력 바탕으로 미래 먹거리 등 발굴 주도

LG전자가 1975년 설립한 국내 최초의 민간기업 종합연구소인 '가산 연구개발(R&D) 캠퍼스'가 설립 50주년을 맞았다. 지금의 LG전자를 만든 '가전의 산실'로서의 기능을 넘어 핵심 부품, 기능성 신소재, 플랫폼 등 인공지능(AI) 시대 미래산업을 이끌 혁신의 중심으로 자리 잡겠다는 방침이다.


LG전자는 8일 서울 금천구 가산 R&D 캠퍼스에서 '50년의 기술과 열정, 내일을 향한 약속'을 주제로 기념행사를 열었다고 9일 밝혔다. 전·현직 임직원은 물론, LG전자와 산학 협력에 나선 석학들도 모여 지난 50년간 일군 성과와 다가올 반세기의 혁신을 향한 미래 비전을 공유했다. 이날 행사에는 LG전자 이현욱 HS연구센터장(부사장), 오세기 ES연구소장(부사장)을 비롯해 김쌍수 전 부회장, 이영하 전 사장, 신문범 전 사장, 송대현 전 사장 등 전·현직 가전사업본부장과 연구소장들이 한자리에 모였다.


'가전의 산실' LG전자 가산캠퍼스, 50년 넘어 미래혁신 주도 LG전자는 8일 서울 금천구 가산 R&D 캠퍼스에서 '50년의 기술과 열정, 내일을 향한 약속'을 주제로 기념 행사를 개최했다. 전·현직 임직원은 물론, LG전자와 산학 협력에 나선 석학들도 모여 지난 50년간 일군 성과와 다가올 반세기의 혁신을 향한 미래 비전을 공유했다. LG전자
1975년 12월, LG전자는 보다 체계적인 연구 거점을 마련하고 연구소 간 시너지를 위해 '금성사 중앙연구소'라는 이름으로 가산 R&D 캠퍼스를 설립했다. 당시 국내 기업 대부분은 개별 공장 내 소규모 연구조직을 운영했다. 가전·컴퓨터 등 제품군을 모두 아우르며 신제품 개발, 품질 향상, 생산시스템 자동화 등을 전담하는 민간기업의 종합연구소는 처음이었다. 연구소는 단층 건물에 전기 계측·제어 등 실험시설을 갖추고 출범한 뒤 세 차례에 걸쳐 증축했다. 현재 전체 연면적은 3만5000만평에 달하고 개소 당시 수십명 수준이던 상주 인원도 약 1700명까지 늘어나며 가전 R&D 혁신의 중심으로 자리매김했다.


지난 50년간 이곳에선 가전의 새로운 지평을 열었다고 평가되는 혁신 제품들이 탄생했다. 1998년 세계 최초로 벨트 없이 모터·세탁통을 직접 연결한 'DD모터', 2001년 모터가 회전 대신 직선운동을 하는 냉장고용 리니어 컴프레서 등이 대표적이다. 뛰어난 에너지 효율과 내구성으로 LG가전의 핵심 부품 기술력을 입증했다. 탄탄한 기술력을 기반으로 ▲2011년 의류 관리기 'LG 스타일러' ▲2015년 세계 최초 분리세탁 '트윈워시' ▲2022년 새로운 기능이 업그레이드되는 'UP 가전' 등 기존에 없던 가전도 선보였다.


특히 연구소에선 1977년 전자식 금전등록기(POS)의 성공적인 국산화를 시작으로 국내 첫 전자식 한·영 타자기 출시, 주문형 반도체 독자 개발 등 한국 전자산업의 이정표를 세웠다. 1981년 2만개 이상의 부품이 집적된 전자식 비디오 테이프 레코더(VTR)의 첫 국산화는 일본 기업이 독점해온 세계 가전 시장에서 한국의 기술력이 인정받은 계기가 되기도 했다. 가산 R&D 캠퍼스에서 출발한 LG 가전제품들은 각국의 성능 평가·소비자 만족도 1위를 휩쓸며 세계 최고 수준의 기술력을 인정받고 있다.


'가전의 산실' LG전자 가산캠퍼스, 50년 넘어 미래혁신 주도 LG전자는 8일 서울 금천구 가산 R&D 캠퍼스에서 '50년의 기술과 열정, 내일을 향한 약속'을 주제로 기념 행사를 개최했다. 가산 R&D 캠퍼스에서 김쌍수 전 부회장, 이영하 전 사장, 신문범 전 사장 등이 LG전자의 가전 전략에 대한 설명을 듣고 있다. LG전자

현재 연구소에선 가전제품뿐만 아니라 핵심 부품, 기능성 신소재, 플랫폼 등 다양한 연구를 수행하고 있다. 고속회전 모터·인버터 실험실, 미생물·위생 실험실, 선행 플랫폼 실험실 등을 통한 연구가 이뤄지고 있다. 이 밖에도 의류과학연구소·공기과학연구소 등 특화 연구시설과 소재 연구소를 운영하며 냉난방공조(HVAC) 컴프레서, 기능성 신소재 '유리 파우더' 등 LG전자의 미래 먹거리를 발굴 중이다.


이현욱 LG전자 HS연구센터장(부사장)은 "50년간 쌓은 세계 최고 수준의 기술력을 기반으로 새로운 AI 홈 시대를 주도하는 전략 거점이자, 차별적 고객 가치를 제공하는 혁신의 중심이 될 것"이라고 했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

