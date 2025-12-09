뿌리삼 24시간 달여준다…정관장 '달임재 : 1899' 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제품 개봉부터 달임 전 과정 영상으로 확인 가능

정관장이 뿌리삼 고객을 위한 '달임재 : 1899'를 새롭게 선보인다고 9일 밝혔다.

AD

달임재는 정관장이 맞춤형으로 뿌리삼을 달여주는 프리미엄 서비스다. 고객이 정관장의 공식 온라인몰 '정몰'을 통해 지삼, 양삼 등의 뿌리삼과 달임서비스를 유료 결제하면 원주에 있는 달임재에서 24시간의 달임과 24시간의 품질검사가 이뤄진다. 달임재 서비스는 일일 최대 5회 선착순으로 운영된다. 구매한 뿌리삼 제품을 개봉하는 순간부터 달임 과정, 포장까지 주요 단계별 진행사항을 영상으로 제공해 고객들이 믿고 안심하며 달임액을 섭취할 수 있다.

강원도 원주시에 위치한 달임재는 정관장 공장 내 청정실에 마련돼 있으며, 첨단 시설과 철저한 품질검사를 바탕으로 운영된다. 정관장 원주공장 견학 프로그램을 신청하면 달임재를 직접 방문할 수 있다.





AD

정관장 관계자는 "126년 역사와 노하우를 담아 뿌리삼 고객들에게 직접 달임 서비스를 제공하는 달임재 1899를 선보이게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 세분화되는 고객 니즈에 부합하는 품격 있는 서비스와 다양한 제품을 선보이도록 노력하겠다"고 밝혔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>