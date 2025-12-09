[오늘의신상]농심 '빵부장' 시리즈 3번째…'말차빵' 15일 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주 말차 파우더로 말차 라떼맛 구현

농심은 베이커리 스낵 '빵부장' 시리즈의 신제품 '말차빵'을 오는 출시한다고 9일 밝혔다. 기존 빵부장 소금빵, 초코빵 등 히트작에 이어 새롭게 선보이는 제품이다.

최근 말차는 특유의 쌉쌀하면서도 부드러운 맛과 감각적인 색감으로 젊은 층 사이에서 인기를 끌고 있다. 빅데이터 분석 기업 '뉴엔AI'에 따르면 올해(1~10월) 연간 온라인 내 '말차' 키워드 언급량은 약 83만건으로, 전년 동기(49만 건) 대비 약 67% 증가했다.

농심 '빵부장 말차빵'. 농심 제공.

신제품 '빵부장 말차빵'은 트렌드를 반영해 국산 제주 말차 파우더로 진한 풍미를 살린 점이 특징이다. 빵부장 시리즈 특유의 크루아상 모양에 말차의 쌉쌀함과 우유의 부드럽고 달콤함을 조합한 제품으로, 인기 음료인 '말차 라떼'의 맛을 구현했다. '빵부장 말차빵'은 오는 15일부터 전국 유통점 및 이커머스에서 판매될 예정이다.





농심 관계자는 "국내는 물론 세계적으로도 큰 인기를 끌고 있는 식재료인 말차를 베이커리 스낵으로 재해석했다"고 설명했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

