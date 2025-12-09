신세계까사, 2026년 신학기 '학생·주니어 가구' 행사 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계까사는 2026년 신학기를 앞두고 학생·주니어 가구 수요가 집중되는 연말에 맞춰 오는 28일까지 대규모 프로모션을 실시한다고 9일 밝혔다.

까사미아의 대표 주니어 가구 시리즈 '뉴아빌'은 단품 10%, 세트는 15% 할인된 가격으로 선보인다. '뉴아빌'은 사용자의 연령대와 학습 습관, 공간 규모에 맞춰 유연하게 조합할 수 있는 스마트 모듈 시스템 가구다. 이와 함께 성장형 모듈 가구 '피키오'와 '노아', '노엘' 등 인기 주니어 라인업도 세트 구매 시 15% 할인한다.

프리미엄 수면 브랜드 마테라소도 할인 혜택을 제공한다. 매트리스 단품은 최대 30% 할인되며, 매트리스 구매 시 서랍장, 협탁 등 기타 침실 가구도 3종까지 15% 할인이 적용된다. '마테라소 포레스트 컬렉션' 매트리스와 침대 프레임을 함께 구매할 경우 프레임을 최대 30% 할인가에 구매할 수 있다.

'하벨', '제럴드' 시리즈를 비롯해 '뉴리브로' 모션 데스크, '휴먼스케일' 체어 등 까사미아의 인기 홈오피스 가구도 최대 60% 할인가에 만나볼 수 있다.

신학기 준비 고객들을 위한 특별 사은 혜택도 마련했다. 행사 기간 까사미아의 학생·주니어 가구를 150만원 이상 구매한 고객에게는 10만 원 상품권을 증정한다.





신세계까사 관계자는 "올해 12월은 입주와 신학기 준비 시기가 맞물리는 시기"라며 "향후에도 트렌드를 주도하는 고감도 디자인 가구들과 고객 수요에 맞는 실속 있는 프로모션으로 변화하는 시장 환경에 적극적으로 대응해 나갈 것"이라고 했다.





