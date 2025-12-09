중진공, 글로벌 K스타트업 데이 개최…해외진출 정보 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

컴업 2025 연계 행사로 개최

국가별 진출 전략·KSC 성과 등 소개

중소벤처기업진흥공단은 9일 서울 강남구 엘리에나 호텔에서 글로벌 시장 진출에 관심 있는 스타트업을 대상으로 '2025 글로벌 K-스타트업 데이'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 글로벌 스타트업 페스티벌 '컴업(COMEUP) 2025' 주간과 연계해 국가별 시장진출 전략을 공유하고 참석자 간 네트워크 구축을 지원하기 위해 마련됐다. 행사에는 스타트업, 벤처캐피털(VC), 협력기관 관계자 등 130여명이 참석했다.

중소벤처기업진흥공단 전경. 중소벤처기업진흥공단

주요 프로그램은 ▲K-스타트업센터(KSC) 지원사업 안내 ▲해외 VC 초청 글로벌 진출 전략 세미나 ▲KSC 우수성과 공유 ▲현지 전문가 일대일 상담 및 네트워킹 등으로 구성됐다.

미국, 싱가포르, 베트남, 일본, 프랑스 등 전 세계 5개국 6개소 해외거점에서 근무 중인 KSC 현지 직원들은 거점별 지원내용에 대해 상세히 소개하고 현지 시장 구조 등 해외진출에 필요한 심층 정보를 제공했다.

KSC를 활용해 글로벌 시장에서 대규모 투자 유치 등 구체적인 성과를 창출한 스타트업의 성공사례 발표도 이어졌다. 창업진흥원 주관으로 현지 액셀러레이터와 창업기업의 해외진출 우수성과 발표 세션도 별도로 진행됐다.

박장혁 중진공 글로벌성장이사는 "앞으로도 인공지능(AI)·딥테크 등 혁신 분야 지원을 강화하고, 국내 스타트업이 글로벌 유니콘으로 성장할 수 있는 든든한 기반을 마련하겠다"고 말했다.





한편 중진공은 KSC와 글로벌비즈니스센터(GBC) 등 전 세계 16개국에서 28개 해외거점을 운영하고 있다. 내년에는 글로벌 혁신 생태계의 중심지인 미국 실리콘밸리에 중진공·창진원·기술보증기금·신용보증기금·한국벤처투자 등 5개 기관 협력 통합 사무소를 개소할 예정이다. 이를 통해 미 서부 지역의 혁신 생태계와 협력 기반을 넓히고 국내 스타트업의 글로벌 확장 지원체계를 강화할 계획이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

