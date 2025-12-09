중기부, 지역주력산업 영상 콘텐츠 공모전 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14개 시·도별 30편 수상작 선정 예정

중소벤처기업부가 지역주력산업 영상 콘텐츠 공모전을 개최한다고 9일 밝혔다.

AD

오는 29일까지 열리는 이번 공모전은 14개 시·도별 지역주력산업 분야 중소기업이 보유한 우수 기술·제품·혁신 사례를 짧은 영상(숏폼) 콘텐츠를 통해 국민의 눈높이에서 쉽게 전달하기 위해 마련됐다.

전국 영상 크리에이터라면 누구나 참가할 수 있으며, 공모전 세부 내용 및 제출 방법은 중소기업기술정보진흥원과 한국전파진흥협회 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.

심사는 영상 콘텐츠의 독창성과 창의성, 정책 정합성 등을 종합적으로 평가해 진행된다. 14개 시·도별 최우수상·우수상 등 총 30편의 수상작을 선정할 예정이다. 수상자에게는 최대 500만원의 상금이 지급된다.





AD

권순재 지역기업정책관은 "지역 중소기업은 양질의 일자리를 창출하여 지역 경제를 활성화하는 핵심축"이라며 "이번 공모전이 크리에이터의 창의적 시각을 통해 지역주력산업 분야 중소기업 인식 확산의 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>