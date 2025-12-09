본문 바로가기
농협금융 생산적 금융 3호는 농식품

오규민기자

입력2025.12.09 08:11

펀드 규모 4100억→1조로 확대

농협금융지주가 생산적 금융 3호 사업으로 농업 분야에 대한 투자로 결정했다고 9일 밝혔다.


농협금융은 그간 계열사들이 부분적으로 진행한 농식품기업 투자·대출·유통·판로 지원을 그룹 차원의 'K-Food 스케일업 프로그램'으로 묶을 예정이다. 현재 NH농협은행, NH투자증권, NH농협캐피탈, NH벤처투자가 조성한 4100억원의 '농식품 펀드'를 향후 5년간 최대 1조원까지 확대해 스마트 농업, 푸드테크, 그린바이오 등 미래 농식품 산업을 선도할 혁신기업 투자를 강화한다.


특히 농협은행은 농식품기업의 창업·투자 생태계를 뒷받침하고, 농산업이 미래 성장산업으로 자리 잡을 수 있도록 농식품 펀드 활성화에 주력하고 있다. 최근 농식품투자 특화 금융기관으로서 올해 6월 500억원 규모의 농식품 모태펀드 운용사(GP)로 선정됐으며, 지난달에는 은행권 최초로 농식품 모태펀드 단독 운용사로 선정(200억원 규모)된 바 있다.


농협은행은 혁신기업, 스마트팜, 그린성장 등 농식품 분야에 대한 투자와 포용금융 강화를 위해 농식품특화 머신러닝(ML) 모형을 도입·운영하고 있다. 운영 결과, 농식품기업여신은 30조 2900억원으로 농협은행 전체 기업여신의 24.1%를 차지했다. 이는 지난해 말 대비 6100억원 증가한 수치며 모형 변별력이 높아짐에 따라 전년 대비 연체율은 0.22%포인트 감소했다. 인공지능 알고리즘과 다양한 대안정보를 기반으로 우량한 농식품기업에 금리우대 및 추가한도를 지원함으로써 생산적 금융 확대하고 농업 지역경제 활성화를 지속 도모해 나갈 예정이다.


농협금융 생산적 금융 3호는 농식품 농협금융 '생산적 금융 제3호 사업' 주요 내용. 농협금융지주
NH투자증권은 '농업인 판로 지원 프로그램'을 통해 농가의 실질 소득 향상과 유통 기반 확보를 지속 추진해 나간다. 이 프로그램은 청년 농업인이 시장에서 스스로 경쟁력을 갖출 수 있도록 온라인 소매 판매 경험을 제공해준다.


이찬우 농협금융지주 회장은 "농식품 펀드 설립과 농업인 판로 지원 프로그램은 농협금융의 대표적 '생산적 금융'이 될 것"이라며 "농식품기업의 발굴·투자부터 농업인 판로 제공까지 농산업 생태계 전반을 책임지는 유일한 금융그룹이 되겠다"고 밝혔다.


강태영 농협은행장은 "향후에도 농식품 펀드 설립을 지속 추진하여 농산업의 혁신과 성장을 적극 뒷받침할 것"이라며"농협은행만이 가진 농식품투자 전문성과 농식품특화 ML모형을 활용하여 농업 분야 생산적 금융 확대에 기여하겠다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

