하나금융그룹, 장애인 거주시설에 친환경 차량 전달

장애인 거주시설의 복지 인프라 향상 및 장애인 이동권 보장



8일 하나금융그룹 명동사옥에서 진행된 차량 전달식에서 함영주 하나금융그룹 회장(오른쪽)이 김성이 한국사회복지협의회 회장과 함께 기념촬영을 하고 있다. 하나금융그룹

하나금융그룹은 교통약자의 이동편의와 복지향상을 위해 장애인 거주시설 열 곳에 친환경 전기차 및 경차 등의 이동차량을 지원했다고 9일 밝혔다.

이번 차량 지원은 도시 외곽에 주로 위치한 장애인 거주시설에 친환경 차량 등을 지원함으로써 장애인 거주시설의 복지 인프라 향상과 장애인의 이동권을 보장하기 위해 마련됐다.

이를 통해 거주시설의 장애인들이 이동의 제약없이 통학, 출근, 의료시설 이용 및 응급상황 대처 등 자유로운 일상생활을 할 수 있도록 지원함과 동시에 이들의 사회 참여 기회 확대에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

하나금융그룹은 장애인복지법 제 58조에 따른 장애인 거주시설 중 ▲평가점수 C등급 이상 ▲개소 3년 이상 경과 ▲현재 소유하고 있는 차량의 노후로 교체가 필요한 시설 ▲최근 5년간 기업이나 지자체를 통해 유사 지원을 받은 적이 없는 시설을 지원 대상으로 선정했다.

이 중 ▲시설 입소자 수 ▲중증장애인 비율 ▲시설 위치 등의 세부 기준 및 지원의 시급성과 효과성을 학계 및 장애인 복지 전문가 등으로 구성된 심사위원회의 공정하고 전문적인 검토와 현장 심사를 거쳐 장애인 거주시설 총 열 곳을 최종 선정, 친환경 전기차 및 경차를 제공했다.

이날 차량 전달식에서 함영주 하나금융그룹 회장은 "사회와 연결되는 첫 번째 순서인 이동의 자유를 통해 거주시설의 장애인들이 보통의 일상생활을 불편없이 누리기를 바란다"며 "하나금융그룹은 교육, 고용, 의료 등 사회의 다양한 영역에서 장애인들이 제약 없이 참여하고 동등하게 접근할 수 있는 포용적 사회 구현을 위해 아낌없는 지원을 이어 나가겠다"고 밝혔다.

하나금융그룹은 차량 지원 외에도 전국 열다섯 곳의 장애인 주거시설 개보수 지원 사업을 통해 장애인들을 위한 안전하고 위생적인 거주환경 조성에 힘쓰고 있으며, 전국 열여덟 곳에 장애아를 위한 어린이집을 지어 양질의 보육서비스를 제공하고 있다.





또한 발달장애 예술가들을 육성하는 '하나 아트버스' 미술 공모전을 매년 개최하고, 자폐성 장애 인식개선 캠페인과 청각장애 인식개선을 위한 임직원 수어교육을 실시하는 등 우리 사회의 중요한 구성원인 장애인과 함께 성장하며 행복을 나누기 위한 다양한 포용금융 지원 사업을 이어가고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

