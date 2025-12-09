[클릭 e종목]"코오롱인더, 4년 만에 증익 기대…목표주가 유지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유안타증권은 9일 코오롱인더에 대해 "내년 영업실적이 4년 만에 1500억원 박스권을 상향 돌파할 것"이라며 투자의견 매수와 목표주가 7만원을 유지했다. 전날 종가는 4만3000원으로 상승 여력은 63%다.

이날 황규원 유안타증권 연구원은 "내년 예상 실적은 매출액 5조2000억원, 영업이익 2011억원(영업이익률 3.9%), 지배주주 순이익 1605억원"이라며 이같이 밝혔다. 영업이익은 올해 추정치 1485억원 대비 35% 증가하는 수치다. 부문별 예상 영업이익은 화학 1136억원, 산업자재 990억원, 패션 108억원이다.

황 연구원은 실적 개선을 이끌 호재로 ▲석유수지 ▲아라미드 ▲m-PPO(변성 폴리페닐렌 옥사이드) 등 세 가지를 꼽았다.

우선 산업용 접착 소재인 석유수지의 글로벌 업황이 기대된다. 연초 엑손모빌 유럽 공장(9만5000톤) 폐쇄로 글로벌 수요(300만톤)에서 공급량이 3% 줄어든다.

둘째, 통신케이블용 아라미드도 적자에서 벗어날 전망이다. 지난해 하반기 1만5000톤으로 확대된 설비 가동률이 내년 초 완전 가동될 계획이다. 연간 적자 300억원에서 흑자전환이 가능하다.

셋째, 5월 m-PPO 설비 2000톤이 완공된다. 코오롱생명과학에서 PPO를 중합하면 코오롱인더가 절연용 소재와 혼합해 동박적층판 업체에 판매하는 구조다. 고전력 반도체 칩 성장에 따른 수혜가 예상되며, 연간 매출액 1500억원과 영업이익 300억원을 기대할 수 있다.





아울러 황 연구원은 "코오롱ENP 흡수합병으로 합병 신주 243만여주가 새롭게 발행되면서 총발행주식수가 8.8% 증가한다. 주가 희석 효과는 목표주가에 이미 반영됐다"며 "다만 이자·세금 지급 후 EBITDA(상각전영업이익)가 3000억원으로 설비투자 1000억원보다 높아 잉여현금이 쌓인다는 점은 인상적"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

