[클릭 e종목]"에이피알, 연말 쇼핑 시즌 주도 브랜드는 역시 메디큐브"

장효원기자

입력2025.12.09 07:52

시계아이콘01분 42초 소요
[클릭 e종목]"에이피알, 연말 쇼핑 시즌 주도 브랜드는 역시 메디큐브"
KB증권은 9일 에이피알에 대해 뷰티 브랜드 메디큐브가 연말 글로벌 쇼핑 시즌에서 압도적인 성과를 내며 주가 기대감을 키우고 있다고 분석했다.


손민영 KB증권 연구원은 "연말 쇼핑 시즌을 맞아 미국 아마존, 일본 큐텐 등 주요 온라인 판매 채널에서 대형 프로모션이 진행됐고, 메디큐브 제품들이 랭킹 상위권을 석권하며 트렌드가 여전히 견고함이 확인됐다"고 평가했다.


특히 미국 아마존 '블랙 11월(11월 20일~12월 1일)' 기간 중간일 기준으로 Beauty & Personal Care 베스트셀러 Top 100 내 메디큐브 제품은 7개였고 이 중 4개가 Top10에 들었다. 손 연구원은 "베스트셀러 내 타 브랜드사 제품 수는 많아야 3개인데 메디큐브가 그 이상을 기록했다"며 "에이피알의 마케팅 및 판매 능력이 다시 한 번 증명된 결과"라고 설명했다. 미국 뷰티 마케팅 회사 Navigo도 같은 기간 메디큐브의 매출 점유율이 16.4%로 1위를 기록했다고 전했다. 이는 2위 CeraVe(5%)와 상당한 격차다.


3분기 미국 아마존 프라임데이(7월 8~11일)에서 메디큐브는 점유율 9.3%에 약 300억원의 매출을 기록한 바 있는데, 이번 블랙 11월에서는 점유율이 7.1%포인트 확대됐을 뿐 아니라 행사 기간도 4배 길어졌다. 손 연구원은 "3분기 데이터를 기반으로 단순 계산 시 4분기 블랙 11월 12일간 매출액은 약 1500억~1600억원을 기록할 것으로 추산된다"고 밝혔다. 다만 그는 "가격 할인 폭이 지난 분기 대비 더 컸을 경우 추산치를 하회할 수 있다"고 덧붙였다.


일본 큐텐에서도 메디큐브의 기세는 이어졌다. 11월 21일부터 12월 3일까지 열린 4분기 메가와리 행사에서 메디큐브 제품 3개가 Top10에 들며 브랜드 중 가장 많은 제품이 상위권에 올랐다. 특히 일본 시장에서는 고가 제품군인 '부스터프로'가 총 판매 순위 1위를 기록했다. 3분기 메가와리에서도 같은 제품군이 판매량 1위를 기록하며 약 250억원의 매출을 올린 바 있어, 손 연구원은 "4분기 메가와리 역시 3분기와 유사한 흐름으로 약 250억원 내외 매출이 기대된다"고 전망했다.


가장 빠른 성장세를 보인 채널은 미국 틱톡샵이었다. 손 연구원은 "메디큐브 US 틱톡샵의 11월 판매량은 전월 대비 138.2% 증가했다"며 "이를 기반으로 추산한 4분기 GMV는 약 6530만달러로, 전분기 2890만달러 대비 약 2.3배 늘어난 수준"이라고 밝혔다. 에이피알의 3분기 미국 틱톡샵 매출액이 약 340억원으로 추산된 만큼, 4분기에는 이보다 약 두 배 증가하며 사상 최대치를 기록할 가능성이 높다는 분석이다.


틱톡샵 전체 시장의 성장세도 뚜렷하다. Beauty & Personal 카테고리 Top10 샵들의 월별 GMV는 전년 대비 평균 45% 증가했고, 2025년 누적 GMV는 이미 전년도 연간 규모를 넘어섰다. 손 연구원은 "틱톡샵의 거래액 증가에 따라 화장품 시장 내 영향력이 확대될 것"이라며 "틱톡샵의 성장은 향후 에이피알을 포함한 K-뷰티 온라인 시장 성장의 주요 동력으로 작용할 것"이라고 전망했다.


주가 측면에서도 긍정적 흐름이 나타나고 있다. 그는 "2025년부터 에이피알의 12개월 포워드 P/E는 메디큐브 구글 트렌드와 큰 상관성을 보인다"며 "최근 쇼핑 시즌 호실적을 반영한 구글 트렌드는 상승했지만 밸류에이션은 이를 따라가지 못하며 갭이 발생했다"고 설명했다. 그러나 12월 8일 에이피알 주가는 전일 대비 5.9% 상승하며 포워드 P/E가 26배까지 올라 다시 구글 트렌드 흐름을 추종하기 시작했다.


손 연구원은 "미국 아마존 블랙 11월, 일본 큐텐 메가와리, 틱톡샵 등 주요 채널에서 기대치를 상회하는 판매 데이터를 확인했다"며 "4분기 에이피알 매출액은 시장 기대치를 상회할 가능성이 높고, 기대치 상향과 함께 주가의 추가 리레이팅도 가능하다"고 강조했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

