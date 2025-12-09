[클릭 e종목]롯데지주, 그룹 리빌딩으로 사업 부진 정상화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

IBK투자증권이 9일 롯데지주에 대해 단기적으로 내수 중심의 성장이 지속되고, 중장기적으로는 부진했던 사업부의 정상화가 이뤄질 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 4만원을 유지했다.

롯데그룹은 최근 대대적인 그룹 재정비에 나선 상태다. 지난해 12월엔 롯데렌탈을 약 2조8000억원에 매각하는 등 주요 종속회사의 적자 폭을 줄여나가고 있고, 최근 발표한 2026 임원 인사에선 식품, 유통, 건설 등 20여명의 달하는 최고경영자(CEO)를 교체했다.

남성현 IBK투자증권 연구원은 "롯데그룹이 사업총괄제(HQ)를 폐지하면서 그룹 의사 결정 체제를 강화하고, 속도감 있는 체제로 전환하기 시작했다"며 "이는 사업부의 구조적인 정비와 더불어 인적 구조 개편을 통해 지속 가능한 경영을 위한 노력"이라고 해석했다.

유통과 식품 주도의 단기적 성장세는 향후 그룹 전체로 퍼져나갈 전망이다. 남 연구원은 "백화점 업황 호조와 해외사업부 확장에 따른 식품(칠성, 제과) 사업부 성장이 기대된다"며 "케미칼(대산 NCC 구조조정), 바이오(송도캠퍼스 생산라인 수주 확대), 세븐일레븐(구조조정), GRS(브랜드 리뉴얼 및 해외 시장 확대) 등 그동안 부진했던 사업부의 정상화가 기대된다"고 말했다.





최근 롯데건설을 둘러싼 시장의 우려에도 선을 그었다. 남 연구원은 "롯데건설은 지난 3분기 기준 현금 및 현금성 자산 약 5415억원을 확보하고 있고, 지난달 신종자본증권 발행을 통해서 7000억원의 추가적인 자원을 확보했다"며 "건설 업황이 부진한 것은 맞지만 그룹 내 자금 지원 여력이 높다는 점에서 과도하게 해석할 필요는 없다"고 봤다.

