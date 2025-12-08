의정부교육지원청, 2026학년도 학교 예산편성 전달 연수 진행

2026학년도 학교회계 예산편성 기본지침 전달연수 실시
경기도의정부교육지원청(교육장 서권호)는 8일 2026학년도 학교회계 예산편성 기본지침 전달 연수를 의정부교육지원청 본관1층 제1회의실에서 진행했다.
이번 연수에는 의정부 관내 학교회계 예산 업무담당자 약 100명이 참여했다.
2026학년도 예산편성 지침 전달 연수에서는 ▲(자율) 학교여건과 특성을 고려한 자율적 예산편성 ▲(균형) 부서별 공정한 재원배분 ▲(미래) 성장과 배움이 있는 학교 교육활동 실천 ▲법령 및 교육부지침 규정 등 학교회계 관련 변경사항 내용 현행화 등이 강조됐다.
서권호 교육장은 "학교회계 및 집행의 자율성, 책무성이 더욱 강화된 만큼 교육공동체의 참여와 수평적 논의를 통한 학교회계 편성·운영이 될 수 있도록 힘써주기를 당부드리며, 교육과정 운영예산 편성·확대를 통한 학교 교육력 확보가 되기를 기대한다"고 말했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
