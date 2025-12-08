예보사장 후보에 이 대통령 사시동기 김성식 변호사 등 3명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예금보험공사 차기 사장 후보에 이재명 대통령의 사법시험 동기인 김성식 변호사 등이 포함된 것으로 알려졌다.

KDIC 예금보험공사. 예보 연합뉴스

8일 금융권에 따르면 예보 임원추천위원회(임추위)가 지난 5일 진행한 차기 사장 후보 면접에 김 변호사, 김광남 전 예보 부사장, 김영길 전 예보 상임이사 등 3명이 이름을 올렸다.

김 변호사는 이 대통령과 사법시험 동기로, 공정거래 분야 전문가다.

이 대통령의 경기지사 재임 시절 직권남용 혐의 관련 재판에서 변호인단으로 활동한 것으로 알려졌다.

예보 내부 출신인 김 전 부사장은 리스크관리1부장, 저축은행정상화부장 등을 역임했다. 지난 대선에서는 이재명 후보 직속 기구인 민주광장위원회 산하 더불어경제위원회 공동위원장을 맡았다.

김 전 상임이사는 더불어민주당 정책위원회 수석전문위원 출신이다.





예보 노조는 이날 중구 예보 사옥 앞에서 기자회견을 열고 "모피아·정피아에 휘둘리지 않고 5000만 예금자를 지킬 수 있는 예보의 진짜 수장을 요구한다"고 촉구했다.





