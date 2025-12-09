골프존문화재단, 희망행복나눔 페스티벌

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소외계층 아동 2300여명을 초청

함께 나누는 따뜻한 연말 행사 진행

아이들 격려 메시지 선물 박스 전달

골프존문화재단이 2025 희망행복나눔 페스티벌을 실시했다.

15년째 지역사회 소외계층 아동을 위한 함께 나누는 따뜻한 연말 행사다. 충남대학교 정심화국제문화회관 정심화홀에 한부모, 다문화, 조손 가정 등 총 2300여명을 초청했다.

산타 복장을 한 김영찬 골프존문화재단 이사장이 희망행복나눔 페스티벌에서 아이들에게 선물을 나눠주고 있다. 골프존문화재단 제공

AD

김영찬 이사장과 골프존그룹 임직원 자원봉사자, 골프존 레드베터 아카데미 코치 및 선수들이 힘을 모았다. 임직원들이 자발적으로 모은 기부금으로 아이들을 위한 선물을 마련했다.

김영찬 골프존문화재단 이사장은 "희망행복나눔 페스티벌은 어린이들에게 따뜻하고 행복한 연말을 선물하고자 마련한 골프존문화재단의 대표적인 사회공헌 프로그램 중 하나"라면서 "아이들의 웃음소리가 끊이지 않도록 의미 있는 활동을 이어갈 것이다"고 밝혔다.





AD

이날 행사는 골프존문화재단이 주최하고 골프존문화재단과 대전광역시자원봉사센터에서 공동 주관했다. 골프존그룹, 충남대학교가 후원했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>