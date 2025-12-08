의정부도시공사, 의정부실내빙상장서 겨울방학 빙상특강 확대 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부도시공사는 겨울방학을 맞아 의정부실내빙상장에서 어린이(7~13세)를 대상으로 빙상(스피드스케이팅, 피겨스케이팅) 특별 강좌를 확대 운영한다고 8일 밝혔다.

의정부실내빙상장 전경. 의정부도시공사 제공

이번 특강은 2026년 1월 5일부터 16일까지 총 10회 과정으로 진행되며, 스피드스케이트 특강 6개 반과 피겨스케이트 특강 4개 반을 운영한다.

특히 여름방학 특강 후 실시한 만족도 조사에서 수요가 높게 나타난 점을 반영해 이번 겨울방학에는 강습반을 추가 증설했다.

수강 신청은 12월 29일부터 31일까지 의정부도시공사 홈페이지 통합예약 결제 시스템에서 가능하며 자세한 내용은 의정부도시공사 홈페이지를 확인하거나 실내빙상장으로 문의하면 된다.





의정부도시공사 김장호 사장 직무대행은 "시민 여러분의 높은 관심에 힘입어 겨울방학 특강을 확대 운영하게 됐다"며 "전문 지도자와 함께 안전하고 체계적인 교육을 준비한 만큼, 어린이들이 동계 스포츠의 즐거움을 경험하고 방학 기간 건전한 여가 활동과 돌봄 수요가 충족되기를 바란다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

