다큐 감독의 폭로…"2014년 조진웅이 주먹으로 얼굴 때려"

"처음 만난 날 이유 없이 폭행" 주장

조진웅 대신 매니저만 무릎 꿇고 사과

배우 조진웅이 '소년범 의혹'을 일부 인정하며 연예계 은퇴 의사를 밝힌 가운데, 다큐멘터리 영화감독 허철이 과거 조진웅에게 아무 이유 없이 폭행을 당했다고 주장했다.

허 감독은 7일 자신의 페이스북에 "중학교 때 친구랑 주먹다짐한 이후로 어른이 돼서 처음으로 누구한테 맞았다"며 "2014년 어느 날 내 얼굴을 주먹으로 가격한 사람이 있다"고 적었다.

이어 그는 "반격할 틈도 없이 주변에서 말려서 일방적으로 아주 짧은 시간에 많이 맞았던 기억이 있다. 그것도 아주 늦은 시간도 아니고 모 감독의 영화 성공을 기원하는 제를 지낸 후 차량으로 이동 중 차 안에서 벌어진 일"이라며 "나를 때린 사람이 조진웅 배우"라고 밝혔다.

허 감독은 "내 옆에 앉아 있던 조진웅이 아무 이유도 없이 갑자기 가격했고, 사람들이 말리자 갑자기 울기 시작했다"며 "(나는) 당황했다. 뭐지? 뭐 이런 황당한 경우는 무엇인가. 난 그날 이 배우를 처음 만났고 도무지 이해를 못 했다"고 당시를 떠올렸다.

허 감독은 "매니저를 통해 정식으로 사과를 요구했다. 하지만 그는 사과하지 않았다. 아무 죄도 없는 매니저만 내 앞에서 무릎을 꿇고 어쩔 줄 몰라 했다"고 전했다. 그러면서 "(조진웅은) 그날 밤 다른 젊은 배우(지금은 유명 배우가 된)에게 얼음을 붓고 때렸단다. 그것도 옆 가게에서 내가 사과하러 오길 기다리는 와중에"라며 같은 날 또 다른 폭행이 있었다고 주장했다.

허 감독에 따르면 조진웅은 기억이 안 난다며 며칠이 지나도 사과하지 않았다. 허 감독은 "그 이후로 화면에서 그의 얼굴만 보이면 자꾸 그날 그 순간이 생각나고 분노가 치밀어 껐다"면서 "오늘 그에 관한 뉴스를 봤고 그의 과거 이력을 알게 됐다. 희한하게 내 마음속에서 다른 마음이 올라왔다. 처음으로 '그랬었구나' 하며 용서의 마음이 올라왔다"고 했다. 이어 그는 "이 배우에 대한 분노가 아니라 세상 사람들에 대한 화가 치솟는다. 은퇴하게 만드는 사람들의 시선과 손가락질"이라며 "나도 지금 그 수많은 손가락질하는 사람들과 같은 미물이 아니던가. 그들에 대한 화는 결국 나 자신에 대한 실망"이라고 덧붙였다.

허 감독은 조진웅을 향해 "부디 다시 연기 생활을 하기 바란다"며 "언젠가 다시 만나면 소주 한잔하고, 나한테 뺨 한 번만 맞고 쿨하게 털어내자"라고 말했다. 현재 이 게시물은 삭제됐다.





한편 디스패치는 8일 조진웅이 2010년대 한 영화 회식 장소에서 당시 신인 배우였던 A씨에게 얼음통을 던지고 폭행했다고 추가 폭로했다. 이 외에도 배우 2명과 매니저 2명이 술자리에서 조진웅에게 폭행당했다고 주장했다고 디스패치는 전했다.





