베이비몬스터, 일본 팬 콘서트 10만명 동원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베이비몬스터. YG엔터테인먼트 제공

AD

그룹 베이비몬스터가 일본 팬 콘서트에서 관객 10만명을 모았다고 YG엔터테인먼트가 8일 밝혔다.

베이비몬스터는 6~7일 효고 지라이온 아레나 고베에서 열린 '러브 몬스터스' 일본 팬 콘서트에서 이틀 모두 매진을 기록했다. 이번 일본 첫 팬 콘서트는 치바·도쿄·나고야·고베 등 아레나급 4개 도시에서 총 8회로 진행됐으며 도쿄 공연은 TBS가 생중계했다.

베이비몬스터는 '위 고 업'(WE GO UP) '쉬시'(SHEESH) '드립'(DRIP) 등 주요 곡을 열창했다. 유창한 일본어 멘트와 댄스 챌린지, 무빙카드 등 이벤트도 선보였다.

멤버들은 "저희 음악으로 여러분의 일상이 조금 더 행복해지길 바란다"며 "함께한 모든 순간이 특별한 기억으로 남을 것 같다"고 전했다.





AD

베이비몬스터는 다음 달 27·28일 방콕 임팩트 아레나, 2026년 1월 2·3일 타이베이 아레나에서 팬 콘서트를 이어간다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>