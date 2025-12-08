KTX·SRT 통합 시 호남선 주말 4천600석 급증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정준호 “예매 앱 통합 서둘러야”

지역 “좌석난 해소 기대”

정부가 추진 중인 고속철도 KTX와 SRT의 단계적 통합이 이뤄질 경우 호남지역 고속철도 좌석 수가 주말 기준 하루 평균 4,600여석 늘어나는 것으로 나타났다. 더불어민주당 정준호(광주 북구갑) 의원실이 8일 한국철도공사의 'KTX-SR 기관 통합시 좌석 수 증가 기대효과' 자료를 분석한 결과다.

자료에 따르면 통합 운영 땐 주말 1일 기준 호남선 좌석 수는 4,684석 증가한다. 현재 서울과 수서로 오가는 호남선의 주말 기준 좌석 수는 각각 3만8,872석, 1만6,400석이며, 통합 후에는 882석, 3,802석 늘어난다.

전국적으로는 주말 기준 1만6,690석이 증가하는 것으로 분석됐다. 노선별 증가는 경부선 1만127석, 동해선 1,316석, 경전선 372석, 호남선 191석 등이다.

철도공사는 좌석 수 증가 외에 요금 인하, 예매 애플리케이션(앱) 통합에 따른 이용 편의 제고, 공기업 재무개선 등 기대효과를 제시했다.

호남선은 경부선보다 11년 늦게 개통됐지만, 운행 횟수는 적어 운행 확대 요구가 지역에서 꾸준히 제기돼 왔다.

정 의원은 "기관 통합이 내년 말 완료되더라도 교차 운행이나 예매 앱 통합은 빠르게 이뤄져야 한다"며 "통합을 통해 호남 주민뿐 아니라 국민편의가 높아지기를 바란다"고 말했다.





민주노총 광주본부는 이날 논평에서 "명절·주말마다 좌석 대란을 겪은 광주·전남 시·도민들에게 가뭄에 단비 같은 소식"이라며 "단순 서비스 통합이 아니라 법·제도적 기관 통합으로 이동권과 지역 균형 발전이 실현되기를 바란다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

