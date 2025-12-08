김대중 평화상 25주년 특별전 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'피스메이커 김대중' 재조명

1960년대 초 고초를 겪고 있는 상황임에도 불구하고 고향 어르신들을 위한 마음으로 고 김대중 대통령이 기증하셨던 바둑판. 목포시 제공

전남 목포시 김대중노벨평화상기념관이 김대중 대통령 노벨평화상 수상 25주년을 기념해 특별전 '피스메이커 김대중, 평화의 문을 열다!를 개최한다.

전시는 오는 9일부터 2026년 3월 29일까지 컨벤션동 1층 전시실에서 이어진다.

개막식은 9일 오후 2시, 문화·예술·교육계 주요 인사들이 참석한 가운데 열릴 예정이다. 이번 특별전은 김대중 대통령의 평화 철학과 역사적 발자취를 다층적으로 조명하는 데 초점을 맞췄다.

전시에는 ▲노벨평화상 수상 관련 사진과 상장·메달 ▲수상 기념 시계 ▲2007년 노벨상 만찬 테이블에 올랐던 행남자기 식기 ▲1960년대 낙선 후 고향 어르신들에게 기증한 '죽동 수성사 바둑판' ▲고(故) 김홍일 의원이 기념관에 기증한 대형 도자기 ▲김대중·이희호 여사의 좌우명을 새긴 '실사구시', '경천애인' 도자기 접시 등이 공개된다.

또한 김대중리더십아카데미 수강생들의 어록 캘리그라피 작품, 어린이 체험 프로그램에서 제작된 '평화 도예 작품', 노벨평화상 시상식이 열리는 노르웨이 오슬로 시청 중앙홀 벽화 재현 포토존, 노벨상 만찬장 이미지도 함께 구성돼 관람객의 체험적 몰입을 높인다.





기념관 관계자는 "평화는 특정 시대 지도자만의 메시지가 아니라 세대가 함께 완성해가는 여정"이라며 "이번 전시가 시민들이 각자의 삶 속에서 평화의 의미를 되새기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





