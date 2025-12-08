'무안군 신청사' 설계안 최종 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3품6정 담아 지역성 구현

무안군 신청사 조감도. 무안군 제공

전남 무안군이 신청사 건립을 위한 설계공모에서 ㈜정일엔지니어링종합건축사사무소와 ㈜리가온건축사사무소 컨소시엄의 작품 '무안品경'을 최종 당선작으로 선정했다.

군은 8일, 이번 당선작이 무안군 3읍 6면의 지역적 특성을 건축·조경 요소로 치환해 공간 전반에 지역성과 정체성을 구현한 점을 높이 평가했다고 밝혔다.

신청사는 지하 1층·지상 6층, 연면적 2만840.39㎡ 규모로 조성되며, 지형의 흐름과 마을의 결을 따른 3품(品) 구조와 그 사이 배치된 6개의 정원(庭)이 핵심 콘셉트다.

해제면의 '물의 뜰', 청계면의 '들의 뜰', 몽탄면의 '나무의 뜰', 현경면의 '바람의 뜰', 운남면의 '햇살의 뜰', 망운면의 '하늘의 뜰' 등 각 읍·면의 고유성을 상징하는 외부 정원이 조성된다.

건물 구조는 품(品) 형태의 3개 동으로 설계돼 기능별로 분절되면서도, 중심 축을 통해 군민과 행정, 도시와 자연을 연결하는 개방형 행정문화 공간으로 계획됐다. 군은 이를 통해 자연과 건축의 조화를 갖춘 새로운 관공서 모델을 선보인다는 구상이다.

조수정 무안군 회계과장은 "전남의 중심 도시로 도약하는 무안의 위상에 걸맞게, AI 기반 스마트 행정과 군민 소통을 강화하는 신청사를 완성하겠다"고 말했다.





총사업비는 1,000억 원이며, 내년 1월 기본·실시설계에 착수해 2027년 상반기 착공, 2028년 하반기 개청을 목표로 추진된다.





